Haos u Formuli 1 - proglašen novi šampion! Pravilnik zbunio sve, titula ostaje u rukama Holanđanina!

Maks Ferstapen proglašen je za šampiona Formule 1 poslije trke u Suzuki.

Maks Ferstapen osvojio je drugu titulu u Formuli 1. Poslije haosa na stazi u Suzuki i svih dešavanja, Holanđanin je došao do titule i to na zaista nevjerovatan način. Postao je šampion, tako što nije znao da je to učinio, jer je pravilnik unio potpunu zabunu. Prvo je trebalo da dobije samo polovinu bodova, jer trka nije završena do kraja, pa je onda saopšteno da će dobiti sve poene, onda je poslije svega toga donijeta odluka o kazni za Šarla Leklera, njegovog glavnog rivala, koji je pao sa druge na treću poziciju.