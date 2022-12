Novak jednom objavom zapalio mreže: Oglasio se ispod poruke Nika Kirjosa i potvrdio nevjerovatnu vijest!

Australijanac je napisao šok-objavu, a onda je uslijedio odgovor Srbina!

Izvor: RTS/Screenshot

Zvuči nevjerovatno, ali Nik Kirjos i Novak Đoković zajedno će igrati u dublu. To je najavio Australijanac na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj je zajedno sa Noletom, uz komentar: "Novi dubl ove godine. Sprema se... Novače, da li si spreman?". Đoković je na to odgovorio nizom emotikona stegnutog bicepsa, što nagovještava da će sigurno uskoro stajati kraj drugog - kao saigrači.

Nije bilo tako davno kada je Kirjos otvoreno vrijeđao Noleta i sve koji su bili u dobrim odnosima sa Srbinom. Slao je vulgarne poruke Denisu Šapovalovu ispod fotografije sa Đokovićem, pa se čak jednom prilikom pravio da uopšte ne zna ko je Novak. Đoković je na sve to godinama ćutao nije odgovarao Australijancu koji je 2022 godine igrao finale Vimbldona i četvrtfinale US Opena.

"Poštujem ga, nemam problem sa tim, može da priča šta god želi, da li ukazuje poštovanje kao većina drugih? Ne. To je njegov svojstven način komunikacije i odnosa, ali mislim da nije loš momak, upoznao sam ga malo prije tog talasa kritika, kada su ga kritikovali na US openu prije pet godina ponudio sam mu i pomoć ako mu nešto treba, i ja sam prošao kroz te neke situacije, ali od tada se nešto promijenilo", govorio je tada Đoković, a Kirjos je nastavljao da ga provocira, "proziva", da priča ružno i da pravi ružne gestove.

A onda se sve promijenilo prije godinu dana, kada je Đoković zatvaran i maltretiran u Australiji, Kirjosovoj zemlji, kada je Nik otvoreno stao u njegovu odbranu. "Način na koji se ponašamo prema Novakovoj situaciji je loš, baš loš. Ovi naslovi, mimovi... Đoković je jedan od naših najvećih šampiona, ali je na kraju dana on ljudsko biće. Budite bolji", govorio je tada Kirjos. U mjesecima nakon toga on i Novak su se zbližili i sada bi očigledno moglo da se dogodi ono što je donedavno zvučalo nemoguće, da postanu dubl-partneri. I to možda na Australijan openu, od 17. do 30. januara?