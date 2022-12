Novakov PAKLENI PLAN - četiri stvari zbog kojih je stigao u Australiju!

Novak Đoković je stigao u Adelejd sa jasnim ciljem. Hoće da ponovo bude najbolji teniser svijeta!

Novak Đoković je donio neke važne odluke, promijenio je fizioterapeute u svom timu, a onda je stigao u Australiju! Razlog zašto je prije Nove godine došao nije Australijan open već turnir koji hoće da zaigra čak i pre takmičenja u Melburnu - Adelejd.

On je stigao na bukvalno prvi turnir u sezoni koji će početi 1. januara, a razlozi za to su brojni! Uželio se tenisa, hoće da napadne najviši plasman na ATP listi, kao i uvijek želi titule, ali naravno razjog je i 22. grend slem titula.

I sam je rekao da mu je glavni cilj deseti pehar na Australijan openu i da se nada da će publika biti uz njega, ali zašto zapravo dolazi baš u Adelejd?

NOVAKU FALI TENIS!

Odigrao je tek 12 turnira prošle godine Novak Đoković, imao je nekoliko velikih pauza kao na početku godine kada nije mogao da igra u Australiji i tokom cijelog avgusta kada ga nije bilo u Americi i Kanadi.

Zbog toga je svjež i spreman da pred Australijan open odigra nekoliko mečeva kako bi na pravi način ušao u formu, osjetio podlogu, privikao se na reakciju publike na njega u Australiji...

BOLJE PRIPREME NEMA!

Adelejd se igra tek drugi put, prve godine je turnir osvojio veteran Gael Monfis, a od Srba je najviše dogurao Laslo Đere koga je u četvrtfinalu eliminisao Marin Čilić. Ovo je idealna priprema za Austalijan open iz nekoliko razloga.

Turnir je jako blizu Melburna, a igra se na tvrdoj podlozi jako sličnoj onoj na kojoj će se nastupati na prvom grend slemu sezone. Zbog toga Novak želi da osjeti teren, ali i da vidi da li će publika biti na njegovoj strani ili protiv njega poslije cijelog cirkusa od prošle godine!

ODMJERIĆE SE SA NAJBOLJIMA!

Ovo će biti prilika da Novak pred Australijan open zaigra protiv najboljih tenisera svijeta! Osim njega od srpskih predstavnika tu će biti i Miomir Kecmanović, a što se tiče nosilaca u Adelejd dolazi baš jaka ekipa.

Novak je naravno prvi nosilac, a onda slijede Kanađanin Feliks Ože-Aljasim, kao i Danil Medvedev koji poslije velikog pada u drugom delu prošle sezone želi da se vrati na pobjednički kolosijek. Takođe će tu biti Rusi Andrej Rubljov i prošlogodišnji finalista Karen Hačanov, kao i mlade snage tenisa Holger Rune, Janiks Siner i Denis Šapovalov.

HOĆE PRVO MJESTO!

Novak trenutno ima 4.820 bodova i peti je na ATP listi, a prvoplasirani Karlos Alkaraz je prvi sa 6.820 bodova. To je razlika od tačno 2.000 bodova koliko Đoković može da osvoji ukoliko podigne pehar na Australijan openu.

Znamo da je Alkaraz povrijeđen, a iako bi trebalo da se vrati po najavama za Australijan open, moguće je i da propusti prvi grend slem u sezoni. On za razliku od Novaka brani bodove iz Australije i to njih 150 pa je to na startu Australijan opena zapravo 6.730 bodova.

Ukoliko Novak osvoji Adelejd i doda sebi 250 bodova stigao bi do 5.070 bodova i smanjio razliku na manje od 1.700 ATP poena. Što bi značilo da bi u slučaju pobjede u Adelejdu i Australijan openu, a u slučaju da Alkaraz ne zaigra u Melburnu ili ispadne prije polufinala – Novak Đoković bi ga prestigao!

