ŠUMI, SREĆAN ROĐENDAN! Legendarni as pod velom misterije DEVET godina - ovo su svi detalji o Mihaelu!

Prije tačno 54 godine na današnji dan (3.1.) rođena je najveća zvijezda automobilizma, na svijet je došao Mihael Šumaher. Do stravične nesreće koja mu se dogodila na skijanju 29.12.2013. kada je pretrpio veliko oštećenje mozga Šumaher je osvojio sedam titula u Formuli1 i ostavio iza sebe neizbisiv trag u istoriji.

Tog kobnog januara 2013. u jugoistočnoj Francuskoj Šumaher je doživei pad čije strašne posljedice i dana danas trpi, međutim prve prognoze su bile izuzetno optimistične.

Direktor skijališta Kristof Žerninjon-Lekomt rekao je prije devet godina: "Udario je u stijenu, ali je tom prilikom nosio kacigu. Hitna pomoć stigla je do njega osam minuta kasnije i odmah organizovala helikopterski prevoz do bolnice. Bio je šokiran i pomalo zabrinut, ali u svjesnom stanju... Moguće je da je pretrpio povrede lobanje, ali nije ništa ozbiljno". To je bio posljednji put da je bilo ko sem najbližih ljudi vidio Šumahera, a njegova supruga Korina cijelu priču drži pod velom tajne.

Na samom početku pozitivne misli su imali svi pa i Žan Tod, veliki prijatelj legendarnog vozača i nekadašnji šef Ferarija, koji je nakon nesreće izjavio: "Šumaher će uskoro voditi relativno normalan život, ali sigurno je da više neće moći da vozi u Formuli 1", od tad se pojavljuju informacije "na kašičicu" koje su često i neistine, a javnosti koja devet godina nije vidjela Mihaela ne preostaje ništa nego da vjeruje i sklapa priču.

Stanje mu se ubrzo pogoršalo i uprkos tome što je nosio kacigu, zadobio je tešku povredu glave i morao je da bude prebačen u bolnicu u Grenoblu. Tamo je operisan i stavljen u medicinski indukovanu komu kako bi se smanjio otok na njegovom mozgu. Na ljeto 2014. objavljeno je da Šumaher više nije u komi i da je prebačen u univerzitetsku bolnicu u Lozani. Hiljade navijača i novinara pohrlili su u zdravstvenu ustanovu da saznaju što više informacija, međutim čekala ih je policija ispred bolnice koja je štitila Šumahera. Već tada su krenule misterije vezane za njegovo zdravstveno stanje.

Šumaherova supruga Korina, kao i njihova deca Mik i Đina, odlučili su da prvi put javno govore o nesreći na skijanju u Netfliks dokumentarnom filmu "Šumaher 2021". "Naravno, Mihael mi nedostaje svaki dan“, rekla je Korina. "Ali ne nedostaje samo meni: djeca, porodica, njegov otac, svi oko njega. Svima nedostaje, ali on je ovdje, drugačije, ali on je ovdje", kroz suze govorila je Korina

Korina je govorila i o tretmanu koji Šumaher i dalje prima kod kuće: "Radimo terapiju, činimo sve što možemo da mu bude bolje, i da mu bude udobno, da osjeti našu porodicu. I bez obzira na sve, učiniću sve što mogu. Svi ćemo. Mihael nas je uvijek štitio, sada štitimo mi njega", završila je supruga nakon čega je briznula u plač.

Poznati neurohirurgKolin Šir potvrdio je ono o čemu je javnost nagađala, Šumaher nikad neće biti onaj stari: "Priroda njegove povrede i informacije koje imamo sugerišu na to da je njegov mozak pretrpio ogromnu štetu. Kao posljedica toga on ne funkcioniše kao mozak ostalih ljudi. I što je duže u takvom stanju sve teže je očekivati poboljšanja. Dakle, situacija se sigurno neće popraviti. Siguran sam da on ne može da razgovara, ali sigurno postoji način da pokaže svojima najbližima kada se osjeća dobro, a kada ne", rekao je Šir.

Nije mnogo godina prošlo kada su krenule svađe i rasprodaja imovine. Šumaher je porodici ostavio milione evra, ali u ovakvoj situaciji i najbogatijim ljudima izuzetno je teško. Navodno njegovo liječenje košta 140.000 evra nedjeljno, zbog čega je porodica primorana da prodaje neke od najdragocenijih stvari. Prema informacijama iz medija samo za prvih sedam godina za lečenje Mihaela Šumahera potrošeno je 40 miliona dolara, a cifra raste svakim danom. A onda su krenule informacije da cure i da počinju razni sukobi preko novina.

Mnogi nekadašnji prijatelji kultnog vozača F1 krenuli su da napadaju Mihaelovu ženu Korinu, a prvi koji se oglasio bio je nekadašnji menadžer asa Vili Veber. Njega je naljutila činjenica što mu ona nije dozvolila da vidi u kakvom mu je stanju prijatelj, a pretpostavio je da ona krije šta se dešava sa njim.

"Znam da je Mihael teško povrijeđen u nesreći, ali isto tako znam da nije napravio napredak u oporavku kojem smo se svi nadali. Volio bih da se rukujem sa njim, da vidim kako je, ali Korina, nažalost, odbacuje takvu mogućnost. Ona skriva pravo stanje stvari i vjerovatno je u strahu da ću se uvjeriti u to i reći istinu javnosti. Čvrsto vjerujem u Mihaelov oporavak, jer znam da je on borac. Ako postoji prilika, on će je sigurno iskoristiti. To ne može biti kraj. Molim se za njega i uvjeren sam da ću ga ponovo vidjeti", poručio je Veber.

Pored Vebera, Mihaelu nije mogao da priđe ni legendarni Edi Džordan koji mu je nekoliko godina bio šef. Iako ju je upoznao sa Šumaherom, Korina mu nije dala da vidi Mihaela.

"Korina je u jednom trenutku bila u vezi sa mojim vozačem Hajncom-Haraldom Frencenom. Napustila ga je i udala se za Mihaela kasnije. Pošto je znam, kontaktirao sam je i pitao sam da li bih mogao da dođem da vidim Šumahera. Dobio sam negativan odgovor. Rekla mi je da niko ne može da ga vidi osim najbližih članova porodice. Nedugo poslije toga mi je prišao njegov sin Mik i zaista je divan momak", rekao je Džordan.

Nema puno ljudi kojima je Korina dozvolila da posjete vozača, a jedini koji su izašli u medije i otkrili neke podatke su Žan Tod i Pjero Ferari, sin čuvenog Enca Ferarija koji je potvrdio da Šumaher ne može da komunicira. "Volim da se sjećam dana kada je Mihael bio na stazi. On je bio jednostavan, jasan, iskren i pošten čovjek. Voljeli smo da ponekad sjedimo kod kuće i pričamo uz vino. Mihael nije mrtav, tu je i dalje sa nama, ali ne može da komunicira", rekao je Pjero Ferari.

Pored porodice Žan Tod ga je nesumnjivo vidio najviše puta pa možemo reći da su njegovi iskazi najrelevantniji. "Ne nedostaje mi Mihael, jer mogu da ga viđam, ali mi fali ono što smo ranije radili zajedno. Tačno je - gledamo trke zajedno", otkrio je Tod i uz to je uvijek kada je mogao hvalio brigu porodice o Šumaheru:

"Vidio sam ga prošle nedjelje, bori se. Imao je užasnu nesreću, ali ima nevjerovatnu suprugu uz sebe, ima svoju djecu, svoje medicinske sestre i samo možemo da mu poželimo najbolje, kao i njegovoj porodici. Sve što možemo da uradimo je da budemo uz njih, dok ne budem mogao nešto da preduzmem. A kada budem mogao, onda ću to da uradim", nakon čega je uslijedilo pitanje o Korini.

''Ona je sjajna žena i sjajno vodi porodicu. Sve se desilo iznenada, ona nije željela da se nađe u toj situaciji. Nije imala izbora, ali je sve uradila dobro. Vjerujem joj i ona vjeruje meni. Zahvaljujući ljekarima i Korini koja je sarađivala sa njima, Mihael je preživio. Sad se bori sa posljedicama koje su mu ostale nakon povrede, ali se nadamo da će se stvari polako i sigurno poboljšavati'', zaključio je nekadašnji Šumaherov šef i istakao da razumije zašto porodica ne želi da izlazi u javnost sa previše informacija.

Šumaher je redovna tema dnevnih štampi, misterija o njemu kako godine prolaze sve je veća, i čini se da ćemo teško uskoro saznati sve detalje njegovog života nakon pada. Za MONDO je o Šumaheru govorio i njegov veliki protivnik Dejvid Kultard.

Prošlo je devet godina od nesreće, porasli su novi klinci koji se ne sjećaju Mihaela, ali njegovi vjerni navijači se i danas nadaju njegovom oporavku. Srećan rođendan Šumi!

