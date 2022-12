Misterija Mihaela Šumahera - supruga ovo krije 9 GODINA!

Poslije devet godina od nesreće koju je doživio sudbina Mihaela Šumahera je pod velom tajne i misterije. Evo onoga što znamo o stanju legendarnog šampiona Formule 1.

Izvor: Profimedia/YouTube/Netflix/Screenshot

Na današnji dan prije devet godina 29. decembra 2013. godine Mihael Šumaher je na zimovanju u jugoistočnoj Francuskoj doživio pad čije strašne posljedice trpi i danas. Iako je tada direktor skijalištaKrittof Žerninjon-Lekomt rekao

"Udario je u stijenu, ali je tom prilikom nosio kacigu. Hitna pomoć stigla je do njega osam minuta kasnije i odmah organizovala helikopterski prevoz do bolnice. Bio je šokiran i pomalo zabrinut, ali u svjesnom stanju... Moguće je da je pretrpio povrede lobanje, ali nije ništa ozbiljno", od tada Šumahera niko osim nekoliko bliskih ljudi nije video!

Njegovo stanje je pod velom tajne i misterije, ponekada isplivaju neke informacije koje su često i protivrečne, a imali smo prilike da vidimo i dokumentarni film o njemu, međutim njega nismo vidjeli do sada. Čak je i Žan Tod na početku imao optimistične izjave da: "Šumaher će uskoro voditi relativno normalan život, ali sigurno je da više neće moći da vozi u Formuli 1."

OPSADA, POLICIJA I LOŠE VIJESTI!

Izvor: Profimedia

Prebačen je brzo Šumaher u bolniicu u Lozani, a nakon toga je policija morala da ga čuva kako stotine znatiželjnih navijača, novinara i paparaca ne bi maltretiralo legendu koja je biča u kritičnom stanju. "Ne želemo da ljudi narušavaju njegov mir. Poicija je zato u prijateljskom tonu rekla novinarima koji su bili na privatnom posedu Šumahera da ga napuste", potvrdio je tada za njemački "Bild" portparol policije Pjer Olivije Godar.

A potom su krenule da dolaze loše vijesti! Prvo je javljeno da je Šumaher paralizovan i da je pretrpio oštećenje mozga, a zatim su krenula razna nagađanja o njegovom stanju, kao i o tome da li bi mogli da ga spasu specijalni zahvati u bolnicama u Lozani, Dalasu, na Majorki ili na nekom drugom mjestu.

Ipak poznati heurorirug Kolin Šif je prvi smogao snage da kaže da Šumaher nikada neće biti onaj stari!

"Priroda njegove povrede i informacije koje imamo sugerišu na to da je njegov mozak pretrpio ogromnu štetu. Kao posljedica toga on ne funkcioniše kao mozak ostalih ljudi. I što je duže u takvom stanju sve teže je očekivati poboljšanja. Dakle, situacija se sigurno neće popraviti. Siguran sam da on može da razgovara, ali sigurno postoji način da pokaže svojima najbližima kada se osjeća dobro, a kada ne", rekao je Šif i dodao da bez obzira na to koliko teška povreda mozga bila, pacijenti sa tim problemima mogu da osjete i čuju što je prijatno stimulativno okruženje.

KRENULA JE RASPRODAJA I SVAĐE!

Izvor: YouTube/FORMULA 1

Ostavio je Mihael Šumaher svojoj porodici milione evra, ali pitanje je koliko će im to biti dovoljno u ovakvoj situaciji. Navodno njegovo liječenje košta140.000 evra nedjeljno zbog čega je porodica bila primorana da stavi u oglase za prodaju i neke od najvrednijih stvari ovog kultnog F1 vozača.

Navodno je već do 2020. godine porodica na njegovo liječenje potrošila 40.000.000 dolara, a ta cifra raste svakim danom. Posljednji potez u tom smeru njegove supruge Korine Šumaher bio je prodaja porodičnog ranča vrijednog 6.000.000 dolara. A onda su informacije krenule da cure i da počinju razni sukobi i nagađanja preko novina...

Prvi koji se javio je Vili Veber, nekadašnji menadžer Mihaela Šumahera i njegov blizak saradnik koji je podigao veliku buru kada je napao Mihaelovu suprugu Korinu. Ona mu nije dozvolila da posjeti svog prijatelja i vidi u kakvom je stanju, što ga je naljutilo. Toliko da je rekao da Korina krije šta se dešava sa njenim mužem!

"Znam da je Mihael teško povrijeđen u nesreći, ali isto tako znam da nije napravio napredak u oporavku kojem smo se svi nadali. Volio bih da se rukujem sa njim, da vidim kako je, ali Korina, nažalost, odbacuje takvu mogućnost. Ona skriva pravo stanje stvari i vjerovatno je u strahu da ću se uveriti u to i reći istinu javnosti. Čvrsto vjerujem u Mihaelov oporavak, jer znam da je on borac. Ako postoji prilika, on će je sigurno iskoristiti. To ne može biti kraj. Molim se za njega i uvjeren sam da ću ga ponovo vidjeti", poručio je Veber.

Šumahera nije mogao da vidi čak ni čovjek koji mu je nekoliko godina bio šef -legendarni Edi Džordan. Iako ju je upoznao sa suprugom, Korina Šumaher mu nije dala da vidi Mihaela!

"Korina je u jednom trenutku bila u vezi sa mojim vozačem Hajncom-Haraldom Frencenom. Napustila ga je i udala se za MIhaela kasnije. Pošto je znam, kontaktirao sam je i pitao sam da li bih mogao da dođem da vidim Šumahera. Dobio sam negativan odgovor. Rekla mi je da niko ne može da ga vidi osim najbližih članova porodice. Nedugo poslije toga mi je prišao njegov sin Mik i zaista je divan momak", rekao je Džordan.

Da legendarni vozač ne može da komunicira potvrdio je i jedan od rijetkih koji je mogao da vidi - Pjero Ferari, sin čuvenog Enca Feradija.

"Volim da se sjećam dana kada je Mihael bio na stazi. On je bio jednostavan, jasan, iskren i pošten čovek. Voljeli smo da ponekad sjedimo kod kuće i pričamo uz vino. Mihael nije mrtav, tu je i dalje sa nama, ali ne može da komunicira", rekao je Pjero Ferari. Razni novinski tekstovi su otkrivali stanje u kome se Šumi nalazi, ali samo jedan čovjek ga je vidio dovoljno puta da mu se može vjerovati!

ŠTA KAŽE ŽAN TOD?

Izvor: Profimedia

Nekadašnji šef Ferarija i jedan od najbližih ljudi Mihaelu Šumaheru iznio je ubjedljivo najviše informacija o njemu, ako ne računamo porodicu. Korina ga je puštala čak i da gleda trke Formule 1 sa njegovim prijateljem!

"Ne nedostaje mi Mihael, jer mogu da ga viđam, ali mi fali ono što smo ranije radili zajedno. Tačno je - gledamo trke zajedno", otkrio je Tod i uz to je uvijek kada je mogao hvalio je brigu porodice o Šumiju:

"Vidio sam ga prošle nedjelje, bori se. Imao je užasnu nesreću, ali ima nevjerovatnu suprugu uz sebe, ima svoju djecu, svoje medicinske sestre i samo možemo da mu poželimo najbolje, kao i njegovoj porodici. Sve što možemo da uradimo je da budemo uz njih, dok ne budem mogao nešto da preduzmem. A kada budem mogao, onda ću to da uradim", istakao je jednom prilikom,a o Korini je još rekao i:



''Ona je sjajna žena i sjajno vodi porodicu. Sve se desilo iznenada, ona nije željela da se nađe u toj situaciji. Nije imala izbora, ali je sve uradila dobro. Vjerujem joj i ona vjeruje meni. Zahvaljujući lekarima i Korini koja je sarađivala sa njima, Mihael je preživio. Sad se bori sa posljedicama koje su mu ostale nakon povrede, ali se nadamo da će se stvari polako i sigurno poboljšavati'', zaključio je nekadašnji Šumaherov šef i istakao da razumije zašto porodica ne želi da izlazi u javnost sa previše informacija.

SUZE KORINE ŠUMAHER I FILM KOJI SMO SVI ČEKALI

Izvor: Profimedia/Sascha Thelen/dpa

Svi smo dugo čekalifamozni dokumentarac o Šumaheru i njegovom stanju, ali iskreno govoreći iz njega nismo previše saznali. Ipak Korina Šumaher je u nekoliko navrata jako emotivno pričala o svom suprugu, njegovom stanju i njenom odnosu prema cijeloj situaciji.

"Mihael mi nedostaje svakog dana. On je ovdje, na drugačiji način, ali je ovdje. I dalje mi svakodnevno pokazuje koliko je jak. Pokušavamo da živimo kao porodica, onako kako bi se Mihaelu dopadalo. Živimo zajedno, radimo terapiju, činimo sve što možemo da mu bude bolje i udobno. Veoma mi je važna njegova privatnost. Cijeli život je štitio on nas, sada mi štitimo njega", istakla je ona jednom prilikom.

Ni ona nije uvijek usijpevala da zadrži prisebnost, pa smo je tako u javnosti viđali i uplakanu, a kada je njemačka država Severna Rajna-Vestfalija dodijelila nagradu njenom suprugu - briznula je u plač pred svima!

"Bili smo nepobjediv tim. Mihael je volio svoj posao, a tim je volio da radi za njega. Nedostaješ nam... Mihael ima divnu porodicu, njegova supruga Korina je jaka žena", poručio je Tod tokom obraćanja i tim riječima je rasplakao Šumaherovu suprugu i rekao da je dobro što plače jer "nije zdravo zadržavati suze".

ŠTA ZNAMO NA KRAJU?

Izvor: Profimedia

O Šumaheru se svakodnevno priča, a za MONDO je o njemu govorio i nekadašnji veliki rival Dejvid Kultard, ali sve je i dalje obavijeno velikim velom misterije. Skoro da ga niko nije vidio poslije nesreće i devet godina nakon strašnog udesa na skijanju ne znamo kako on danas izgleda.

Povremeno čujemo optužbe, a povremeno pohvale za njegovu porodicu, priča se i o bogatstvu koje se smanjuje, a dočekali smo u međuvremenu da i njegovom sina Mika gledamo u Formuli 1.

Devet godina nakon nesreće svi se i dalje nadaju da bi Mihael Šumaher nekada mogao da bude bar senka onoga koga smo zapamtili, mada je realno nade sve manje. Izdrži Šumi!