Mihael Šumaher i ja? Za taj incident me uvijek pitaju! Dejvid Kultard za MONDO: Tu ste mogli da vidite sve!

Škotski vozač Dejvid Kultard gost je Beograda, a nekadašnji vicešampion Formule 1 u bolidu Red Bula prolaziće centralnim gradskim ulicama.

Beogradom će ovog vikenda proći Formula 1! Još 1939. godine na Kalemegdanu je održana trka koja se bodovala za tadašnji šampionat, a ovogodišnja manifestacija biće nešto drugačija. U organizaciji kompanije "Red Bull", šampionski bolid Sebastijana Fetela iz 2011. godine centralnim gradskim ulicama Beograda provozaće Dejvid Kultard, legendarni automobilista.

Nekadašnji vicešampion u Formuli 1 - odmah iz Mihaela Šumahera - imaće priliku da Beograđanima pokaže kako izgleda, kojom brzinom ide i kakvu buku pravi bolid koji je prije nešto više od decenije vodio Fetela do svjetske titule. Zbog toga smo popričali sa Kultardom, a legenda najbržeg karavana na svijetu govorila nam je o vožnji koja ga čeka, ali i još nekim detaljima iz karijere. Tokom nje je čak 14 godina vozio u Formuli 1, i zbog toga je Kultard imao priliku da obiđe čitav svijet. Ipak, ovo mu je prvi dolazak u Beograd, pa će vožnja na relaciji Studentski trg - Terazije biti i za njega veliki izazov!

"Nisam poznavao Beograd prije nego što sam došao ovdje, ali sam probao onlajn da se informišem o destinacijama na kojima ćemo biti i kuda treba da vozim. Čini mi se kao sjajan prostor, to je dobra prilika da pokažete automobil pred velikim brojem ljudi, kako bi oni osjetili pravo iskustvo Formule 1. Meni je ovo prvi put da sam u Srbiji i stvarno sam impresioniran onim što sam vidio do sada. Imao sam nekoliko dugih šetnji ulicama kako bih osjetio grad i vidio zašto ga ljudi vole", rekao je Dejvid Kultard koji je u Formuli 1 bio član Vilijamsa, Meklarena i Red Bula.

Prema riječima legendarnog Škota, ovakvi događaji uglavnom oduševe publiku koja prati Formulu 1, ali posluže i kao magnet za nove navijače. Red Bul tradicionalno organizuje slične događaje po svijetu i primjećuje da se interesovanje za sport poveća nakon što ljudi osjete moć najbržih bolida.

"Ako biste pogledali kroz istoriju ovakvih događaja koje organizuje Red Bul, interesovanje za Formulu 1 u godinama nakon naše posjete poraste, čak i u zemljama koje nemaju moderne trkačke staze. Smatram da većina zemalja na svijetu ima navijačku bazu za Formulu 1, a ponekad politički zaključak bude da je trka Formule 1 jedan od najboljih načina za promociju njihove države. Trka ti daje publiku iz cijelog svijeta, svake godine. Ukoliko organizujete nešto poput Svjetskog prvenstva u fudbalu ili Olimpijskih igara, vi morate da izgradite infrastrukturu, to se održi i gotovo - nema više. Sve to vam ostaje i neće se koristiti ponovo. Sa Formulom 1 je drugačije, postoji nasljeđe. Nije to samo zbog publike koja dolazi, Formula 1 pomaže razvitak kompletnog društva", rekao je Kultard za MONDO.

Nekadašnji vozač Formule 1 kroz Beograd će proći u vozilu kojim je Fetel 2011. godine stigao do titule, ali je on u to vrijeme već bio penzioner.

Najbolje trke u karijeri odradio je u paklenoj konkurenciji kada su ovim sportom dominirali Mihael Šumaher i Mika Hakinen, dvojica legendardnih vozača kojih smo morali da se dotaknemo u intervjuu. Sa Mihaelom je bio rival, ali i dobar prijatelj van trka! Legendarna je trka 1998. u Belgiji, koju su završila samo osmorica vozača. Tada su se upravo njih dvojica sudarili i Kultard je bio u stanju da nastavi trku, ali ne i Nijemac. "Šumi" je pobjesnio, jer se borio za titulu i svaki bod mu je bio zlatan, a Mika Hakinen je nakon te trke ostao na vodećem mjestu. Šumaher je trebalo da ga obiđe za čitav krug, Kultard je dobio instrukciju da se skloni, ali je samo usporio i nije izbjegavao idealnu liniju, već je ostao na glavnom putu. To je napravilo Nijemcu probleme i zato nije uspio da ga pretekne bez kontakta, pa je nakon trke bijesno izjavljivao i preuveličane stvari da je Dejvid pokušao da ga ubije!

"O, mnogo velikih bitaka protiv Šumahera sam vodio tokom godina", počeo je Kultard, a zatim se nasmijao kada smo pomenuli Veliku nagradu Belgije 1998. godine. "Možda baš Belgija kada smo imali trkački incident, to je nešto što se pominje svake godine. Za njega je to bio veoma emotivan incident, na sreću pa je prošlo bez povreda. Tu ste mogli da vidite dio njegove šampionske energije. Sa Mihaelom je bilo mnogo velikih borbi na trkama, ali smo privatno uvijek imali sjajan odnos. Sada je njegova porodica veoma aktivna u Formuli 1. Korina je tu, njegov sin Mik vozi za ekipu Has, Sabina je menadžer. Godinama gradim dobar odnos sa porodicom Šumaher, uvijek je lijepo vidjeti ih na trkama i nadam se da će Mihaelu biti bolje u narednom periodu", istakao je Škot.

HAKINEN I JA? NISMO BAŠ "SAIGRAČI"

Sa druge strane, Mika Hakinen mu je svojevremeno bio timski kolega, iako je to teško definisati. Nije uvijek lako uklapati prioritete dvojice vozača koji se takmiče za isti tim, ali je upravo to draž sporta.

Velika nagrada Jugoslavije Trka Formule 1 u Beogradu se održala samo jednom, 1939. godine. Startovala su petorica vozača, a francuski i mađarski timovi povukli su se zbog napada Njemačke na Poljsku. Pobeijdio je Italijan Tacio Nuvolari, podijum su kompletirala dva nemačka vozača, a Jugosloven Boško Milenković je u svom privatnom vozilu završio kao četvrti.

"Tvoj 'kolega' iz tima je takođe i tvoj protivnik. Nije baš normalno da ga smatraš za saigrača. Tvoj uspjeh ili neuspjeh je i njegov uspjeh ili neuspjeh, ali to je mnogo komplikovaniji odnos. Teško je upravljati ljudima na taj način i voditi dvojicu vozača kroz cijeli šampionat. Naravno, lakše je ako se već na početku zna ko je prvi, a ko drugi vozač. Ali, postoji i druga strana sporta. Kada u fudbalu imate 11 igrača na terenu, oni koji su rezerve čekaju neku povredu ili šansu da se nađu na terenu kako bi se izborili za mjesto u timu. Svi žele da pokažu svoje kvalitete, tako je i u Fomuli 1. Sport je uvijek pun takmičarskog duha", rekao je Dejvid Kultard za MONDO.

Dejvid se iz Formule 1 povukao 2008. godine, ali je i danas aktivan na trkama. Dio je Red Bulovog tima praktično od njegovog pojavljivanja u ovom takmičenju, pa svaki korak prati iako je u vozačkoj penziji. Kao neko ko je imao iskustva u samom bolidu, a sada je vrlo blizu "najbržem cirkusu", Kultard može da uporedi promjene koje su se događale tokom godina.

"Formula 1 se mnogo promijenila od 1950. godine, a motosport postoji od kraja 19. vijeka. Ljudi su fascinirani brzinama koje se ostvaruju, automobilima, takmičarskim duhom. Mislim da je to postalo dio života. Tehnologija je neverovatno napredovala kroz godine. Sada je i odgovornost prema zajednici veoma važan dio ovog sporta. U narednim godinama će se u bolidima sto odsto koristiti održivo gorivo. Sve se mijenja! Formula 1 radi sjajne stvari, ovo su najbrži bolidi na svijetu i zato privlače najbolje svetske vozače da se takmiče. Jasno je da velike kompanije zato žele da ulažu i da se nadmeću", zaključio je nekadašnji vicešampion sveijta.