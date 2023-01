Pustite Novaka da uđe u zemlju! Najbolji američki teniser brani Đokovića - Lakše mi je bez njega, ali neka dođe!

Poznati američki teniser stao u odbranu Novaka Đokovića

Amerikanac Tejlor Fric (25), najbolji teniser svoje zemlje, tražio je od vlasti u SAD da dopuste Novaku Đokoviću dolazak i nastup na prvim turnirima serije Masters 1.000 - Indijan Velsu i Majamiju. Odlukom nadležnih, Nole neće moći da uđe jer je i dalje nevakcinisan i to je i dalje neopdhodan uslov, kao i prošle godine kada nije mogao da nastupi ni na US Openu.

Fric se obratio javnosti povodom ove zabrane, porukom da bi Đoković trebalo da se nađe u Americi. On je aktuelni šampion Indijan Velsa.

"Očigledno je da iz ugla igrača imam cilj da odbranim titulu i lakše mi je da to uradim ako Novak ne bude tamo, ali osjećam da smo došli do tačke na kojoj bi trebalo da prelomimo i da pustimo Đokovića da uđe u zemlju", rekao je Fric, koji je trenutno deveti teniser svijeta. "Ipak, ne pravim ja pravila", dodao je on.

Isto mišljenje ima i njegov saigrač iz reprezentacije, Frensis Tijafo. "Na kraju krajeva, želite da se najbolji igrači takmiče na najvećim turnirima. Tako je, kako je. Pravila su takva kakva jesu", rekao je on.

Komentarišući ovu odluku nadležnih u Americi i produžavanje roka do kojeg je strancima neophodna vakcinacija za ulazak u SAD, Đoković je slegnuo ramenima: "Zvanično je? Onda tako je, kako je. Šta mogu da uradim? Ništa. Znate moju poziciju. Nadam se da ću igrati. A, a ko ne mogu da idem, onda ne mogu", pomirljivo je izgovorio Nole.

Masters u Indijan Velsu biće odigran od 6. do 19. marta, a u Majamiju od 19. marta do 2. aprila. O svemu tome Novak će razmišljati poslije januara, a pogotovo poslije ovog vikenda, kada ga očekuje finale turnira u Adelejdu u nedjelju protiv Amerikanca Sebastijana Korde. U meč za titulu plasirao se velikom pobedom protiv Danila Medvedeva u subotu.