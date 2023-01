Preživio noćnu moru, pa donio MEDALJU POSLIJE DECENIJE! Đerona za MONDO: Trenirao po cijeli dan 35 Srba, sad na Nijemce!

Selektor Srbije Toni Đerona je pred odlazak tima na Svjetsko prvenstvo pričao o dugoročnim planovima za srpski rukomet, očekivanjima na Mundijalu, ljepotama Beograda, ali i o noćnoj mori koju je preživio!

Rukometaši Srbije poslije priprema u Staroj Pazovi i dvije jake pripremne utakmice protiv aktuelnih prvaka Evrope selekcije Švedske uskoro počinju takmičenje na Svjetskom prvenstvu! Selektor Srbije Toni Đerona je u razgovoru za MONDO pred ovaj Mundijal govorio o "noćnoj mori" koju je preživio sa ovim timom, prvoj medalji srpskog rukometa nakon deset godina koju je nedavno donio, kao i o samom prvenstvu koje očekuje "orlove".

Španac koji je unio tračak nade u srpski rukomet je ponovo pokazao koliko duboko i dalekosežno gleda na svoj posao, pa je tako na pripreme poveo 35 igrača - tačnije "A" i "B" tim "orlova". Bukvalno su po cijeli dan trenirali srpski rukometaši, ali sa jasnim ciljem! Ipak, prije priče o pripremama, Mundijalu, rivalima u poljskim Katovicama - morali smo da pitamo kakvo je zdravstveno stanje u timu i šta se dešava sa Dejanom Milosavljevom.

"Moram da kažem da smo prošle nedjelje iskoristili prvu nedjelju da se podignemo, da napredujemo i da riješimo probleme nekih igrača. Dejan je nastavio sa svojim oporavkom i osjeća se mnogo, mnogo bolje, Nadam se da će za uskoro moći da trenira normalno. Vidjećemo, medicinski tim mi je rekao da će za nekoliko dana moći da mi da jasniju sliku situacije. Do tada ćemo medicinskom timu dati slobodu da rade sa njim, za sada rade sjajan posao. Imamo puno povjerenje u njihovo mišljenje i zbog toga im dozvoljavamo da rade svoj posao. Poslije toga ćemo dobiti potrebne odgovore", rekao nam je Đerona na početku razgovora za MONDO.

Neki igrači poput Dragana Pešmalbeka imali su manjih problema sa povredama, ali su spremni za nastup u grupi E Svjetskog prvenstva. A kada se situacija uporedi sa onom od prije godinu dana kada je tim desetkovan koronom pred EURO.

"Ako uporedimo situaciju sa onom od prije godinu dana, tu uopšte nema slične slike. Prošla godina je bila takva da su problemi sa kovidom krenuli 2. januara, a za sada je sve u redu. Niko ne kašlje, nema groznicu, nema ničega. Za sada je sve u redu i nadam se da će cijeli tim biti spreman za Svjetsko prvenstvo", rekao je on.

TO JE BILA NOĆNA MORA - TRAJALA JE SKORO MJESEC DANA!

Malo se zna o tome kroz šta su tada prolazili rukometaši Srbije i stručni štab. Situacija je bila takva da su se treninzi odvijali uz pomoć mikrofona i slušalica!

"Ne znam za moju karijeru, jer nismo tada izgubili nijedan meč, teško je kada se izgubi meč. Ipak nisam mogao da zamislim u tom momentu koliko će biti teška situacija u narednim danima. Sada mogu da kažem da je 2. januar 2022. godine bio početak noćne more koja je trajala 23 dana dok se nismo vratili iz Segedina. Na kraju smo imali 22 slučaja virusa korona u timu, Čak sam i ja imao kovid, nekada sam vodio tim iza zida, iza prozora, a igrači su bili na terenu sa mikrofonom i slušalicama. Uopšte nije bilo lako. Biće to iskustvo koje ću zauvijek pamtiti, to je sigurno", prisjeća se priprema za EURO 2022 Đerona.

Sada su svi zdravi i tu su i neki igrači kojih nije bilo na spisku za EP poput Ilije Abutovića i Predraga Vejina. Godinu dana kasnije ovaj tim je i prije samog takmičenja pokazao koliko je ozbiljan. Dobili su "orlovi" najtežeg mogućeg rivala u kvalifikacijama za Mundijal i dva puta ga pobijedili!

"Mogu da kažem da su dva meča koje smo igrali sa Slovenijom bili jasna slika mogućnosti ovog tima. Igrali smo jako, jako dobar meč u Sloveniji. Bio je to ofanzivan duel, skoro pa savršen u napadu. Pobijedili smo sa tri razlike tamo, što uopšte nije lako. Poslije toga smo za tri dana trijumfovali u Kragujevcu u potpuno drugačijem meču, duelu koji je bio mnogo defanzivniji. Marsa, Dragan i Dejan su napravili sjajan posao u defanzivi i mislim da je to dobra strana ovog tima. Poslije dvije godine mnogo je tu stvari koje s postale prirodne, a za koje je bilo potrebno vremena da se implementiraju. Poznajemo se, što znači da postoji ideja kako treba da igramo. Postoji ideja kako igrati odbranu, napad, kontre, sve to ide brže. Nadam se da ćemo na ovom Svjetskom prvenstvu vidjeti najbolju verziju ovog tima i mislim da će ljudi uživati u igri Srbije", nada se selektor A tima Srbije.

U grupi sa Njemačkom, Alžirom i Katarom svi očekuju da srpski tim prođe dalje, ali šta je najbolji rezultat koji očekuje selektor?

"Najbolji mogući rezultat ne mogu da vam kažem. Za nas je cilj da uđemo u četvrtfinale, jer nam to daje mogućnost da igramo kvalifikacije za Olimpijske igre. Ako stignemo tu, to će biti momenat u kome ćemo razmišljati o višim ciljevima. Ali ulazak u četvrtfinale je cilj o kome međusobno pričamo i koji imamo u našim umovima. Osim toga, ljudi će uživati u tome kako se ovaj tim bori", obećao je Đerona.

PITALI SU ME - ZAŠTO, TONI?

Prije Mundijala Srbija je oduševila na pripremnim mečevima! Izabran je najteži mogući rival, evropski šampion Švedska i u dvije utakmice su zabilježene pobjeda i poraz. Mnogima nije bilo jasno zašto su se toliko "trošili".

"Neki ljudi su me pitali zašto sam prihvatio da idemo u Švedsku da sada odigramo dvije prijateljske utakmice sa timom koji je vjerovatno najveći favorit za titulu", počeo je Španac, pa objasnio svoju odluku: "Znali smo da ćemo tamo imati dvije jako, jako teške utakmice. Prihvatio sam to prvo zato što sam dobio poziv od Glena Solberga, njihovog selektora koga poznajem iz vremena kada je igrao za Barselonu. Bio sam počastvovan da jedan tim koji je evropski šampion zove nas da igramo dvije prijateljske utakmice. A prije svega zato što nas je on zvao da igramo i prije nego što smo se kvalifikovali. Zvao me je u februaru, čim su osvojili Evropsko prvenstvo i pitao me da li hoćemo da igramo. Rekao sam mu da se nismo kvalifikovali, ali mi je on odgovorio da u svakom slučaju hoće da dođemo!"

Kao što je rekao i pred same mečeve sa Švedskom - to je bio jedini i najbolji način da ovaj tim napreduje!

"Kada igrate protiv najboljih to je najbolji način da napredujete. Preferiram da odigram dva jaka meča sa ovim timom nego da igram dva laka meča protiv ne znam koga", objasnio je Đerona.

UZELI SU BRONZU, ZNATE ZAŠTO JE TO BITNO?

Srbija je jedina na pripreme za ovaj Mundijal ušla sa dva tima - "A" i "B" selekcijom. To je značilo danonoćne treninge, dvije ekipe, mnogo više posla... Ali zašto je jedan Španac koji je mogao jednostavno da se fokusira na svoj prvi tim to uradio?

"Počeli smo pripreme sa dvije velike grupe. Jednom velikom grupom za A tim i sa nekim mladim igračima u B timu, kao što smo radili i ranije na Mediteranskim igrama. Bila je to teška nedjelja jer smo imali po dva treninga ujutru i dva po podne, po jedan sa svakom grupom. Ovo je bio plan koji je napravljen prije više od godinu dana. Vidio sam da nažalost nemamo srpske klubove koji na najvišem nivou igraju internacionalne utakmice. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati srpske klubove koji igraju Ligu Evrope, čak i Ligu šampiona. Ali dok to vrijeme ne dođe, moramo našim mladim igračima da pružimo što više internacionalnih takmičenja. Zbog toga smo morali da napravimo ovaj drugi tim, ovaj B tim, jer ovako imamo grupu igrača koja je spremna u slučaju da se nešto desi kao prošle godine sa koronom. Imamo igrače spremne da se priključe seniorskom timu, oni su upoznati sa svim i onda im je lakše da se priključe A timu", rekao je španski stručnjak za MONDO.

Od Evropskog prvenstva u Beogradu pa sve do Mediteranskih igara u Oranu prošle godine Srbija nije imala medalju u rukometu. Toni Đerona je poslije tačno deset godina donio upravo to!

"Nadamo se da bronzana medalja na Mediteranskim igrama, kao i medalje ženske reprezentacije i juniorskog tima mogu da donesu više podrške rukometu i klubovima ovdje u Srbiji. Nadam se da će ovo dokazati firmama i ljudima koji treba da ulože u sport da rukomet napreduje i da ćemo mi tako stvoriti bolje uslove, bolje hale i više novca za ulaganje u igrače, trenere, novu tehnologiju i da će se ovako klubovi razvijati u Srbiji. Jer bolji klubovi u Srbiji donose sigurno i bolje igrače za nacionalni tim."

Iako su mnogi timovi poput Srbije na te Mediteranske igre stigli u kombinovanim sastavima, "orlovi" su pobijedili i neke selekcije koje su došle u punoj snazi i tako su dokazali da i mlada garda može da igra na najvišem nivou.

"Vidite, uzeli smo bronzanu medalju. Pobijedili smo Tunis koji je došao sa A timom u punom sastavu. Izgubili smo od prvog tima Egipta sa četiri ili pet golova razlike, a to znači da ti igrači nisu tako daleko. Shvatili su šta znači biti na internacionalnom nivou. Poslije meča sa Španijom u polufinalu su me mnogi treneri zvali i pitali za igrače. 'Hej, gdje ovaj igra, gdje ovaj igra...' Oni su zainteresovali klubove i ovo je takođe razlog da se igraju ovakve internacionalne utakmice. Kada igrate na tom nivou, mnogo ljudi može da vas vidi, da vas primijeti i to znači da će u budućnosti ovi igrači biti u boljoj situaciji. Mislim da je to takođe interesantno i pozitivno", završio je Đerona.

"MINA" IZ AFRIKE, TIM IZ BUNDESA I NAJBOLJI TRENER U ISTORIJI!

Iako je danonoćno radio sa čak dvije reprezentativne selekcije, Španac na klupi Srbije je konačno poslije dvije godine na mjestu selektora dobio priliku da bolje upozna Beograd.

"Imali smo dva dana pauze što je za mene po prvi put bila prilika da provedem neko vrijeme šetajući Beogradom. Mislim da sam 30. decembra sa suprugom šetao 18 kilometara, a 31. 15 ili 16 kilometara. Otkrili smo neke dijelove Beograda koje nismo znali i uživali smo u maloj zabavi sa nekim prijateljima. Bilo je to jako lijepo, sa lijepim vremenom koje smo imali u Beogradu, bila su to dobra dva dana", otkrio je Toni Đerona i objasnio nam kako je to sunčani Beograd izgledao u očima Katalonaca:

"Veoma je prijatno, dio na kome može da se ide sa jednog dijela obale na drugi je jako lijep. Centar grada je takođe lijep sa božićnim ukrasima i sa mnogo ljudi na ulicama. Prvi put smo otkrili i Hram Svetog Save i bilo je jako lijepo, a kripta je pogotovo nevjerovatna! Kao što sam vam rekao ovo je prvi put da sam imao nekoliko sati da obiđem nešto što nije samo Rukometni savez, Stara Pazova ili neka dvorana."

Na kraju, pitanje je jasno. Šta je cilj ovog tima i šta očekujemo od rivala na ovom Mundijalu?

"Sigurno je da hoćemo da prođemo u drugu rundu, ali moramo to da uradimo sa nekim bodovima. Ako bismo tamo otišli bez bodova, to bi značilo da bi bilo skoro nemoguće da prođemo dalje. To bi značilo da bi nakon toga igrali tri meča, dobili bismo nekakvo iskustvo, ali cilj ulaska u četvrtfinale bi nam bio nemoguć", istakao je on, pa je detaljno analizirao grupu E u kojoj je Srbija.

"Ako pričamo o svakom timu ponaosob - Alžir! Problem je što mnogi mogu da misle da je lako igrati sa Alžirom jer su bili peti na prošlom prvenstvu Afrike. Ali oni su bili peti jer im tri najbolja igrača nisu igrala. Možda su ranije bili lak protivnik, ali sada to nisu, jako su nezgodni. To je takođe prvi meč na prvenstvu, a ti mečevi su uvek teški", počeo je Đerona.

Što se tiče Nijemaca, jasno je - to je najteži rival Srbije u prvoj grupi, ali i šansa da pobjedom ili remijem "orlovi" dignu samopouzdanje i odnesu još više bodova u drugu grupnu fazu!

"Njemačka je nevjerovatan tim, imaju igrače iz Bundeslige, najboljeg prvenstva na svijetu, ali smo sigurni da ako budemo igrali na pravi način možemo da ih pobijedimo. Ipak biće to jako teška utakmica, vjerovatno najteža. Ako hoćemo u četvrfinale moramo da prođemo dalje sa poenima. Možemo da napravimo jednu grešku, što znači da ako kiksnemo protiv Njemačke ili protiv Katara poslije moramo da pobijedimo Norvešku, Argentinu, Makedoniju ili Holandiju", istakao je on, pa analizirao Katar: "Posljednji je meč sa Katarom koji je za mene poseban jer ćemo igrati protiv Valera, za mene jednog od najboljih trenera u istoriji rukometa. To je nacionalni tim koji od prošlog avgusta radi zajedno. Oni su odigrali nekoliko pripremnih mečeva kao i mi, ali je jasno da su dugo, dugo pripremali ovo Svjetsko prvenstvo. Od prošlog avgusta oni kao tim rade zajedno. To znači da imaju mnogo treninga iza sebe i to će biti jako, jako težak meč za igranje. Biće to težak rival za pobijediti."

Na samom kraju pitali smo selektora za po jednu novogodišnju želju. Jednu za sebe, a jednu za tim koji vodi i srpski rukomet sveukupno.

"Najbolja želja za srpski rukomet i za sve ljude u Srbiji biće da budemo zdravi. To smo naučili prošle godine.Ako ste zdravi onda možete da pobijedite, da izgubite, ali imate mogućnosti da uradite bilo šta. Ako niste zdravi ništa vam neće pomoći. A za mene je tu želja koju dijelim sa cijelim timom, da imamo mogućnost da se borimo sa 100 odsto mogućnosti. To je ono što želim. Možemo da pobijedimo, da izgubimo, ali hoću da imam sve igrače zdrave i da imam mogućnost da sa svim silama mogu da se borim na narednim Svjetskom prvenstvu", završio je svoj intervju za MONDO Toni Đerona.

Mundijal počinje danas duelom Francuske i Poljske od 21 čas, a srpski momci izlaze na teren dva dana kasnije pošto u petak 13. januara od 20:30 igraju prvi meč sa Alžirom. Prije tu utakmicu moći ćete da pročitate intervju sa jednim reprezentativcem Srbije na MONDU, a do tada - gledajte rukomet i navijajte za "orlove"!