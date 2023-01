SMRT NA DAKAR RELIJU! UBIO NAVIJAČA, A NIJE GA NI VIDIO: Isplivao šokantan video - ovako je kamion PREGAZIO Italijana!

Strašne scene na ovogodišnjem Dakar reliju gdje je češki vozač kamiona usmrtio jednog navijača.

Izvor: Tweet/Rally Raid News

Velika tragedija desila se tokom devete etape Dakar relija. Vozač kamiona Aleš Loprais (43) pregazio je italijanskog navijača (69), koji je na putu ka bolnici preminuo. Kako Loprais navodi, nesrećnog navijača koji se nalazio na stazi kako bi slikao suprugu nije ni primijetio.

"Ovu jako uznemirujuću vijest su mi rekli tek kad sam se vratio sa devete etape. Već sam bio u krevetu kad su mi pokazali snimke sa trke na kojoj smo greškom udarili čovjeka koji je fotografisao svoju suprugu iza dine. Bio je povrijeđen, osjećao je mučninu i vrtoglavicu. U sljedeća dva sata na putu do bolnice doživio je srčani udar", rekao je vozač.

"Ljudski život je prekinut zbog mene, ja sam vozio. Moram priznati da ni ja ni moja ekipa to nismo primijetili, ali to ne mijenja činjenicu da je čovjek izgubio život. Došao je da vidi Dakar i nažalost je bio iza one dine", dodao je Loprais i uputio najiskrenije saučešće porodici, poručivši da će ga ova tragedija pratiti do kraja života. Na snimku možete vidjeti trenutak kada je došlo do incidenta na 1.40:

Video from Ales Loprais explaining what has happened during stage 9

Source: facebook Ales Loprais#Dakar#Dakar2023pic.twitter.com/RN5S89rET2 — Rally Raid News (@RallyRaidNews)January 11, 2023

Aleš Loprais je rođen u Olomucu, a Dakar reli vozi još od 2007. godine. Dva puta je bio treći u generalnom plasmanu, a prošle gdine je završio kao 21. Ovaj reli se vozi od 1. do 16. januara u Saudijskoj Arabiji, a trka je ušla u završnu fazu. Podsjećamo, na samom startu relija dogodio se teroristički napad.