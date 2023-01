Miloš Čekić zgrožen prijetnjama: Volim svoje, poštujem tuđe - Nisam uradio ništa loše, NE PADA MI NA PAMET DA SE PRAVDAM

Rukometaš Iskre iz Bugojna suspendovan je od strane kluba jer je putem Instagrama čestitao 9. januar - Dan Republike Srpske. Pritom je dobio i prijetnje smrću.

Izvor: Arhiva

Ne stišava se bura oko rukometaša bugojanske Iskre Miloša Čekića.

Mladi sportista čestitao je putem Instagrama 9. januar - Dan Republike Srpske, nakon čega je dobio brojne uvrede, prijetnje smrću, ali i suspenziju od strane kluba.

Kako je u razgovoru za "Glas Srpske" istakao, ne vidi čime je "zaslužio" ovakav tretman.

"Sve što sam želio jeste to da svom narodu čestitam praznik. Rođen sam u Kozarskoj Dubici, volim svoje, a poštujem tuđe. Svako ko me poznaje zna da je tako uvijek bilo. Nemam ni namjeru da se pravdam jer smatram da nisam uradio ništa loše, ali se pitam kako je moguće da, ako sam takav kakvim su me imenima zvali ovih dana, igram u Bugojnu već treću sezonu", naglasio je Čekić.

Iako ima važeći ugovor sa Iskrom, pitanje je kako će se situacija odvijati. Trenutno je u rodnoj Kozarskoj Dubici, gdje individualno trenira i čeka rasplet novonastale zbrke.

"Nisam naučen da mrzim ili da nekog ne volim. Doživio sam neke sjajne trenutke u Bugojnu… Dobio sam 'hrpu' poruka putem društvenih mreža. Svima koji su se javili i na kulturan način mi skrenuli pažnju, odgovorio sam istom mjerom. To su pravi ljudi. Ove druge ne želim da blatim, nekome ko prijeti ne želim ni da odgovorim. Nikada u životu nije mi bilo bitno kako se ko zove, jer sam vaspitan da postoje ljudi i neljudi", dodao je mladi rukometaš.

PODRŠKA Osim prijetnji s jedne, s druge strane stižu poruke podrške. Čekić je zahvalan svima koji su ga podržali. Iz dobojske Sloge, ali i Rukometnog saveza Republike Srpske i Ministarstva porodice, omladine i sporta uputili su podršku mladom rukometašu. "Zaista im hvala od srca. Oni koji me bolje poznaju znaju ko sam i kakav sam čovjek. Mnogi drugovi su spavali kod mene u kući, nikada nisu osjetili nelagodnost. Zato mi je drago što su mi se javili u ovom trenutku. To su ljudi koje svi trebamo imati oko sebe."

Već danima je na udaru medija i javnosti iz Federacije BiH. Čak je i predsjednik Ejub Zukić Iskre poručio da se Čekić pravdao kako je post na Instagram postavila njegova djevojka.

"Evo, vjerujte mi da ste me šokirali. Nisam to rekao. Zgranut sam. Čak i da jeste ona uradila, kakav bih ja bio da svalim na nju. Ne mogu da vjerujem da je to izgovorio prvi čovjek Iskre. Mogao je da nađe bilo koji način, a ne da ispadnem kukavica. Niti sam nervozan, niti nasekiran, jer ništa loše nisam mislio i rekao", rekao je iznenađeni Čekić.

(MONDO/Glas Srpske)