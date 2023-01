A ŠTO SE JA NE BIH POSTAVLJAO TAKO? Đoković bez "lažne skromnosti" o Nadalu: Hoću da budem bolji od njega! OD SVIH...

Novak Đoković je govorio uoči početka Australijan opena i dotakao se svog rivalstva sa Rafaelom Nadalom.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković u utorak počinje učešće na Australijan openu i za protivnika prvo ima Roberta Karbaljesa Baenu, a tim povodom održao je i posljednju konferenciju za medije na kojoj je prvo objasnio da se "ne osjeća kao zlikovac" po povratku u Melburn. Mediji iz SAD i Engleske prilično su insistirali na tome da Đoković govori o dešavanjima od prije godinu dana, ali je srpski as u fokus htio da stavi tenis i napad na 22. grend slem.

"To je realnost, pogotovo u medijima. Posvećuju dosta pažnje, veliki broj članaka pišu o tome, prate nadmetanje Nadala i mene, pogotovo na najvećoj teniskoj sceni, grend slemovima. Stalno se vodi debata ko je veći u istoriji, svjestan sam toga. Na neki način, želim da budem bolji od njega, želim da budem bolji od svih, ne znam zašto se ne bih tako postavljao, zato i igram i dalje. Došao sam u Australiju i zbog svog rekorda", poručio je Đoković.

Što se tiče povrede, Đoković je rekao da to trenutno nije "velika briga za njega", pošto je mogao da trenira i igra tenis, ali je jedino zabrinut što traje i već nedjelju dana mu opterećuje um.

"Iskoristio bih još jednom priliku da se zahvalim srpskoj zajednici, ljudima koji su bili ispred tog hotela svaki dan i podržavali me. Neću nikad zaboraviti. Došao sam 12 mjeseci kasnije da se pokažem na terenu. Osvojio sam titulu u Adelejdu, kako sam završio prošlu, tako sam počeo i ovu sezonu. Sviđa mi se kako se osjećam na terenu i igram, imao sam manje probleme, sitne povrede, nadam se da ću to sanirati do prvog meča. Pred izlazak na teren sam imao malu dilemu kako će me dočekati, ali je u Adelejdu sve bilo izvrsno. Nisam čuo nijedan negativan komentar, hvala ljudima što su mi pokazali da žele da sam ovdje", poručio je srpski teniser iz Melburna i čestitao svima srpsku Novu godinu.

