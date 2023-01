Crna Gora je umalo ostala bez pobjede na Svjetskom prvenstvu u rukometu zbog greške arbitara.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Svjetsko prvenstvu u rukometu je za sada apsolutno opravdalo sva očekivanja, ali gotovo svakog dana vidimo neku neobičnu situaciju ili sudijski propust. Nakon što su nas Slovenci oduševili do sada neviđenom taktikom sa igračem više, tako su nas arbitri razočarali nepoznavanjem pravila. I upravo zbog toga je Crna Gora umalo ostala bez pobjede u duelu protiv Čilea, ali su srećom slavili 35:33 i zbog toga će "frka" biti manja.

Pri rezultatu 30:27 za Crnogorce, sudije su opravdano dosudile sedmerac zbog odbrane unutar golmanskog prostora, ali su potpuno zažmurile kada je izvođač najstrože kazne upravo tamo zakoračio sa loptom.

Loptu je uzeo Ervin Fojhtman, Čileanac očigledno germanskih korijena, koji je na jednoj nozi izvodio sedmerac, što nije ništa neuobičajeno, međutim oslonio se na drugu prije nego što je lopta izašla iz njegove ruke. Time je zakoračio unutar linije sedam metara i postigao gol, a odmah su Crnogorci "skočili" na sudije iz Turske (Kursad Erdogan i Ibrahim Ozdeniz) i zahtijevale da se pogodak poništi.

Pogledajte kako je Crna Gora primila neregularan gol na Svjetskom prvenstvu:

Vidi opis ja ovo nikad nisam vidio! Crnogorci primili BIZARAN gol jer sudije nisu znale pravila, protivnik se smijao... (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Na iznenađenje svih, Turci kao da nisu znali za to pravilo, pošto djeluje nemoguće da nisu vidjeli da se Fojhtman oslonio na obje noge i "pao" ka golu koji je čuvao Anđelić.

"Ne znam gdje su sudije gledale. Pa, imaju samo jedan zadatak kod sedmerca, a to je da gledaju prestup. Bio je to važan trenutak koji je na kraju mogao da odluči utakmicu, ali na sreću, mi smo pobijedili. Nevjerovatno. Nisam to vidio nikad u životu", rekao je golman Simić poslije meča, nezadovoljan što su arbitri na ovako grub način povrijedili rukometna pravila, a umalo i njima nanijeli veliku štetu.

Crna Gora je ovom pobjedom prošla dalje i u novoj grupi će igrati sa Francuskom, Slovenijom i Poljskom, dok je zanimljivo da se Fojhtman, rukometaš Tuluza, smijao poslije datog gola i na kraju se zahvalio sudijama što su ga "pogurale".