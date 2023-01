SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Francuzi i dalje stopostotni, Slovenci doživjeli prvi poraz

Aktuelni olimpijski šampion u derbiju 3. kola grupe B Svjetskog prvenstva slavio protiv Slovenije, te tako stigao do treće uzastopne pobjede, nanijevši rivalu prvi poraz na Mundijalu.

Reprezentacija Francuske upisala je treći trijumf u isto toliko mečeva na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj.

U reprizi polufinala Svjetskog prvenstva 2017. godine, aktuelni olimpijski šampion u derbiju 3. kola grupe B savladao je Sloveniju, nanijevši večerašnjem rivalu prvi poraz na Mundijalu. U drugu fazu takmičenja tako "trikolori" će prenijeti četiri boda, a Slovenija dva.

Selekcija Gijoma Žila dominirala je tokom cijelog susreta, trijumf ni jednog trenutka nije dolazio u pitanje, a na kraju je bilo 31:35 (14:16).

Imali su Francuzi u prvom poluvremenu u jednom trenutku pet golova prednosti (10:15), ali su Slovenci u finišu prvog poluvremena uhvatili priključak, serijom 4:1 prišli na samo dva gola zaostatka (14:16), te sačuvali šanse da su nastavku mogu parirati favorizovanom rivalu.

Mogli su Slovenci dodatno zakomplikovati stvari, priđu samo na gol "minusa", ali nisu uspjeli da realizuju sedmerac. Šut Bombača odbranio je Žerar. Francuzi su iskoristili tu situaciju da ekspresno kazne protivnika i ponovo odu na "plus pet". Proradio je Karabatić, ponovo su zatim Slovenci prišli na tri gola razlike, ali opet je njihov napad odbijen. U 47. minutu Fracnska je stigla do maksimalnih "plus sedam“, 22:29.

Remili i Mae bili su najefikasniji u pobjedničkoj selekciji sa po sedam golova, a dva više postigao je odlični Vlah u redovima Slovenije, koji je sa devet pogodaka bio najbolji strijelac na meču.

U ostalim mečevima Crna Gora pobijedila je Čile, Brazil je bio uspješniji od Zelenortskih Ostrva, dok je Island bio ubjedljiv protiv Južne Koreje.

GRUPA A

Crna Gora - Čile 35:33

Iran - Španija (20.30)

GRUPA B

Slovenija - Francuska 31:35

Poljska - Saudijska Arabija (20.30)

GRUPA C

Brazil - Zelenortska Ostrva 30:28

Urugvaj - Švedska (20.30)

GRUPA D

Južna Koreja - Island 25:38

Portugal - Mađarska (20.30)