SENZACIJA: Sudije iz BiH greškom "pogurale" Čile, ali nekadašnji trener Borca startovao pobjedom na Svjetskom prvenstvu!

Rukometaši Irana predvođeni iskusnim strategom Veselinom Vujovićem savladali su Čile, te tako pobjedom otvorili Svjetsko prvenstvo koje se održava u Poljskoj i Švedskoj.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Veselin Vujović, nekadašnji selektor Jugoslavije/Srbije i Crne Gore, Makedonije i Slovenije prošle godine preuzeo je Iran, a sa azijskom selekcijom želi da ostvari što bolji plasman na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj.

I na dobrom putu je da ostvari sjajan rezultat, s obzirom da su Iranci na otvaranju Mundijala savladali favorizovani Čile 25:24 (13:11).

Vodili su Iranci većim dijelom meča, ali je njihov veliki pad viđen u finišu susreta.

U trenucima kada se rezultat lomio, sudijski par iz Bosne i Hercegovine Amar i Dino Konjičanin napravili su veliki previd. Afšin Sadehi deset minuta prije kraja završio je meč zbog trećeg isključenja, iako nije ni dodirnuo protivnika. Očigledna je bila greška sudija iz BiH, Čilenci su u narednim minutima otišli na "plus tri", prvi put na utakmici, ali su se Iranci na dva minuta do kraja serijom 4:0 vratili i stigli do novog vođstva, 24:23.

Do kraja susreta viđen je po još jedan gol na obje strane, a u posljednjim sekundama Čileanci su imali priliku da osvoje bod, ali je sjajni Siavošišahenajati Mohamad odlično intervenisao, upisao svoju 19. odbranu na meču i tako osigurao selekciji Irana da pobjedom startuje na svom drugom svjetskom prvenstvu.

Imali su prezimenjaci Konjičanin poprilično neujednačen kriterijum. Irancima je dosuđeno čak osam isključenja, favorizovanim Čileancima samo dva, ali je Vujović šest dana pred svoj 62. rođendan ipak stigao do velikog trijumfa, koji je Irancima već nakon prvog kola pružio velike šanse da izbore plasman u drugu fazu takmičenja.

Najefikasniji pojedinci na meču sa sedam pogodaka bili su Mohamadreza (Iran) i Fotjamn (Urugvaj), dok je za najboljeg igrača susreta očekivano proglašen fenomenalni čuvar mreže Irana Mohamad.

Podsjetimo, Vujović je osim pomenutih reprezentacija vodio i brojne klubove, među kojima i banjalučki Borac m:tel. Najveći uspjeh kao selektor neke reprezentativne selekcije ostvario je sa Slovenijom, sa kojom je 2017. godine na Svjetskom prvenstvu stigao do bronze.

Osim Francuske, koja je juče slavila protiv Slovenije na otvaranju Mundijala, do prvih pobjeda stigli su još Slovenija, Zelenortska Ostrva i Mađarska.

GRUPA A

Čile - Iran 24:25

Španija - Crna Gora (20.30)

GRUPA B

Saudijska Arabija - Slovenija 119:33

Odigrano u srijedu:

Francuska - Poljska 26:24

GRUPA C

Zelenortska Ostrva - Urugvaj 33:25

Švedska - Brazil (20.30)

GRUPA D

Mađarska - Južna Koreja 35:27

Island - Portugal (20.30)