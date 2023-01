ZNAM NAŠ NAROD, ZATO SAM MORAO DA REAGUJEM! Srbija na Mundijalu, a legenda poručuje: Francuska, Švedska - dobijamo ih!

Žikica Milosavljević veoma vjeruje u ovaj tim i spreman je da sa Tonijem Đeronom učestvuje u pisanju istorije srpskog rukometa!

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Srbije stigli su u Katovice gdje će u petak od 20 časova početi svoje takmičenje na 28. Svjetskom prvenstvu. Tu ih čekaju duelu sa Alžirom, Njemačkom i Katarom, a stručni štab predvođen Tonijem Đeronom uvjeren je da rukometaši Srbije mogu mnogo.

Nekada legendarni reprezentativac ove države, a sada desna ruka španskog stručnjaka na klupi tima Srbije Žikica Milosavljević je istakao da ekipa ide korak po korak.

”Idemo korak po korak, ali gledamo više i dalje ciljeve! To je način da pristupimo svakoj utakmici na jedinstven i poseban način. Tako smo ih pripremali i tako ih predstavljamo igračima. Ipak, to ne znači da analiza potencijalnih protivnika u drugom krugu već sada nije napravljena jer kada krene prvenstvo, vremena je jako malo, a naša je obaveza da ništa ne prepustimo slučaju", rekao je on za sajt RSS.

Samo nekoliko dana pred prvu utakmicu radi se punom parom, jer sada ekipa brusi formu kako bi u meču sa Alžirom "orlovi" mogli da donesu pobjedu kojoj se svi nadamo.

”Imamo dovoljno vremena, koristimo posljednje trenutke da treninzi budu usmjereni na taktičku pripremu, na upoznavanje sa objektima, atmosferom. Važno je da osjetimo dvoranu i da ”dotjeramo” formu da početak bude na pravi način. Prve utakmice na prvenstvu su jako teške, ja to najbolje znam. Bez obzira na to ko vam je protivnik, siguran sam da trema postoji, ali ćemo je iskoristiti da nam bude vjetar u leđa", rekao je on.

Pripremala se Srbija prvo u Staroj Pazovi, a onda je tim odletio u Švedsku da odigra dvije jako teške prijateljske utakmice. Prvo su poraženi od evropskog šampiona, selekcije Švedske, a onda su pobijedili u drugom meču sa ovom selekcijom.

”Kada smo organizovali utakmice sa Švedskom, bili smo svjesni da igramo protiv aktuelnog evropskog prvaka što smo i željeli. Ako hoćemo da se približimo svjetskom vrhu, moramo da igramo sa najboljima i u odnosu na njih pravimo strategiju, taktiku i sagledamo gdje smo. Rezultat koji smo ostvarili je nešto što nije došlo od prije mjesec dana. To je nešto što gradimo od kada je došao Toni Đerona. Stvorila se realna osnova za neka očekivanja. Međutim, efekat na samopouzdanje je primaran, dok je stručnom štabu omogućeno da sagleda šta je još potrebno da uradimo da ovo postane standard", jasan je Milosavljević i dodaje:

”Poznavajući naš narod i igrajući mnogo prvenstava i takvih utakmica, morao sam da reagujem u jednom trenutku što i jeste moja uloga u ovom timu da njima kažem da ono što je do sada bilo iznenađenje, sada postaje normalno. Takvi protivnici kao što su Francuska, Slovenija, Švedska se pobjeđuju, ali u tome treba ostati sveden, miran, čvrsto na zemlji.”

Javnost u Srbiji mnogo dugo čeka rukometni rezultat na seniorskom nivou, samim tim odgovornost nacionalne selekcije je mnogo veća od samog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

”Neće biti ni malo lako igrati jedno veliko takmičenje, ali mislim da su igrači svjesni svoje odgovornosti. I mi očekujemo taj rezultat i mislim da su ovi igrači spremni da prihvate tu ulogu. Rukometna javnost i javnost u Srbiji uopšte s pravom vjeruju u ovu generaciju koja postepeno stasava u ekipu spremnu za velika djela. Jedino što je za realizaciju toga potrebno vrijeme.”

Tranzicija od legendarnog desnog krila do stručnjaka pored terena nije bila laka, ali iskustvo koje Milosavljević ima izuzetno doprinosi novoj ulozi.

”Svaki put kada odem na trening i kada ih vidim u toj divnoj atmosferi poželim da sam i dalje na terenu sa njima! Najsvježiji primer za to je utakmica protiv Švedske. Mislim da sam ih samo jednom pobijedio u karijeri, u borbi za medalju 1996. Poslije toga sam svaki put od Šveđana izgubio i bilo je divno gledati momke kako ostvaruju taj dobar rezultat. Sada je uloga malo drugačija, sada je na meni da njihove specifičnosti usmjerim da budu za dobrobit tima, ali od momaka dobijam maksimalno poštovanje, ali ono što je najbitnije jeste da ga na najvećem mogućem nivou pružaju jedan drugom.”