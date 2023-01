Rekli mu da ima karcinom pluća i poslali ga kući da umre! Hrvatski MMA borac prošao kroz životnu dramu: "Bio sam u šoku"

Hrvatskog MMA Borca Paola Kekezovića ljekari poslali kući sa karcinomom pluća...

Izvor: Printscreen/YouTube/Xtreme Couture Toronto

Hrvatski MMA borac Paolo Kekezović (37) prošao je kroz životnu dramu. Dijagnostikovali su mu karcinom pluća i ljekari su ga poslali kući sa tabletama, praktično da umre. Nije se predavao, odlučio je da se bori protiv opasne bolesti i uspio je da izađe kao pobjednik.

Sve se promijenilo u julu 2021. godine kada je osjetio jake bolove, otišao je u bolnicu i tamo su mu saopštili užasne vijesti. Da ima karcinom pluća koji se proširio na jetru, kičmu, rebra i mozak. "Tada se moj život promijenio, saopšteno mi je da imam rak i da je došao do mozga. U najtežem momentu svog života uspio sam da nađem formulu kako da se nosim sa tim na mentalnom nivou, gledao sam na život iz druge perspektive, iako su mi dali jako malo šanse da preživim", rekao je Kekezović na jednom predavanju u Splitu, a prenosi "Večernji list".

Tada se nalazio u Torontu i ostao je u šoku kada su ga tamošnji ljekari poslali kući. "Rekli su mi da čekam i da idem kući. Dali su mi kutiju tableta i javili su se tek poslije dva mjeseca. Bukvalno su me poslali kući da umrem. Moja odluka da se vratim u Hrvatsku bila je ispravna, ako imate samo jednu osobu na svijetu kojoj je stalo do vas, vaš život vrijedi, to možete biti i vi sami, važno je samo da volite i sebe i život."

Zahvalan je svima koji su na razne načine pomogli njemu i njegovoj porodici u najtežoj borbi. "Bio sam šokiran kada sam vidio koliko ljudi je pomoglo i zahvalan sam svima, da nije bilo vas, ne bi bilo ni mene. To je ljubav koju sam osjetio tri puta u životu, kada su mi se rodili sinovi Matej i Roko i kada sam osjetio emocije ljudi poslije saznanja za svoju dijagnozu", zaključio je Kekezović.

(MONDO)