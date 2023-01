"To što pričate o Novaku je PRESMIJEŠNO!" Vilander pobjesnio zbog HAJKE na Đokovića: Kakva lažna povreda!?

Mats Vilander je stao u odbranu Novaka Đokovića, što nismo navikli od njega.

Novak Đoković bori se ovog jutra za polufinale Australijan opena protiv Andreja Rubljova, a uoči meča mnogo se priča o povredi koju srpski teniser osjeća još od Adelejda. Dok većina priča o tome da je Đoković čak lažirao povredu kako bi tako "ušao u glavu" svojih protivnika koji će zbog toga igrati na slabijem nivou nego inače (!?), devetostrukom osvajaču "Ozi opena" stigla je podrška od legendarnog Matsa Vilandera.

Bivši teniser, a danas komentator Eurosporta, dugo je bio jedan od najvećih kritičara, međutim uoči meča Đokovića i Rubljova morao je da stane na kraj hajci koja se vodi u javnosti protiv Srbina.

Vilander je istakao da "ljudi previše pričaju o Novakovoj povredi" i da je to postala prevelika priča na Australijan openu, dodavši da je fokus trebalo da bude na teniserima koji su igrali protiv njega - ako su zbog toga imali veću šansu da ga pobijede. Dodao je da mu nije jasno otkud tolika fama, kad su povrede sastavni dio sporta.

"To se dešava u svakom sportu. Da li je dobro za Novaka? Nije, ali pričamo o tome jer je samo nešto drugačije u odnosu na ranije, a ne pravi možda nikakvu razliku. Možda zato Novak igra kraće poene, kada sunce ide u oči, baciš lopticu sa strane, kad duva vjetar, prilagodiš se. Tako je i sa povredom i zato igra kraće poene. Meni je to nebitna stvar skroz", rekao je Vilander koji je potom prekinuo voditeljku Aliz Lis dodavši da prije meča mora još nešto da kaže.

"Kad čujete da pričaju negativno... To je smiješno, optužujete ga za tako nešto! Nema šanse da ćete pustiti da svi znaju da ste povrijeđeni ako nisu. Zašto gubite energiju za to? Meni je to presmiješan argument. Naravno da osjeća, ali ako može da igra tenis - to je jedino što je bitno".

Podsjetimo, Novak Đoković je bio veoma oštar na konferenciji za medije nakon što ga je Aleks de Minor optužio da mu nije ništa, pa je poručio da su svi ostali teniseri žrtve kada su povrijeđeni, a da je on nekako zlikovac.

"To ja ostavljam njima... Tim ljudima koji sumnjaju, nek sumnjaju i dalje. Interesantno je da se sumnja samo u moje povrede, a kad se povrede neki drugi igrači, onda to utiče na njih i onda su oni žrtve, a ja sam igrač koji se pretvara. To je vrlo interesantno. Ostaviću malo tako nedorečeno, ali vi znate o kome se radi. Nemam neki osjećaj da nekome moram da dokažem u tom smislu. Imam ja snimke od ove godine i od prije dvije godine. Ultrazvuk je tu koji će dokazati. Da li ću to objaviti u dokumentarcu ili na društvenim mrežama, ne znam - možda i neću. Sve zavisi kako se ja osjećam, a sada me ne interesuje šta ljudi misle. Zabavno je kako se nastavlja taj narativ oko mene koji je drugačiji od drugih igrača, a prolazimo kroz slične situacije. Navikao sam da se suočavam sa tim i to me još dodatno motiviše. Hvala im jer me motivišu...", rekao je Đoković.

