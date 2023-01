"Savjetnica" stala u ODBRANU Đokovića! Novaka optužili da je ZLIKOVAC, a Vika isto pamti: Boljelo me 10 godina...

Viktorija Azarenka stala je na stranu Novaka Đokovića koga opet napadaju na Australijan openu.

Izvor: Youtube/Australian Open TV

Novak Đoković više ne želi više da ćuti i bez dlake na jeziku govorio je o "aferi" koju mu namještaju u Australiji, kako je to opisao srpski trener Goran Bubanj. Đokovića su mediji, ali i protivnici poput Aleksa de Minora, optužili da je lažirao povredu zadnje lože i da mu u stvari nije ništa, zbog čega je na konferenciji za medije poručio da očigledno postoji tendencija da "bude zlikovac", što je potvrdila i teniserka Viktorija Azarenka.

Nakon što je Bjeloruskinja napravila iznenađenje i savladala Džesiku Pegulu (6:4, 6:1) za polufinale Australijan opena, prisjetila se da je i sama bila "žrtva narativa" o zlikovcu i to prije deset godina, baš za sličnu stvar kao Novak Đoković.

"Savjetnica" je igrala protiv američke teniserke Sloun Stivens na Australijan openu 2013. godine, a zbog problema sa povredom tražila je u dva navrata medicinski tajm-aut. Iako je imala "naprslo rebro", Azarenka je savladala Amerikanku, da bi potom bila optužena za simuliranje.

"Znate li vi šta se meni desilo prije deset godina? To je stvar... To je bilo jedno od najgorih iskustava za mene u profesionalnoj karijeri, način na koji su me tretirali posle toga, kako sam morala da objašnjavam sve do 22.30 jer mi ljudi nisu vjerovali. Mogu da rezonujem ono što je Đoković pričao", poručila je Azarenka i nastavila je da podsjeća novinare da su upravo oni ti koji u javnosti "kreiraju priče" i odlučuju ko je heroj, a ko zlikovac.

"Rekla bih da postoji velika želja u javnosti da se napišu priče o zlikovcima i herojima. Ali, nismo mi ni heroji, a ni zlikovci, mi smo obična ljudska bića koja su takođe prošla mnogo toga. Predrasude i pretpostavke, svi ti komentari su sranje jer niko ne želi da vidi cijelu priču. Nije bitno koliko sam puta rekla moju stranu priče, nije prošla. Trebalo mi je deset godina to da prebolim i na kraju jesam", kazala je Azarenka u dugačkom odgovoru zbog koga su se sigurno postidjeli mnogi novinari u konferencijskoj sali, a potom se izvinila zbog psovke.

Interesantno, Australijan open koji je 2013. godine osvojila Azarenka bio je i njen posljednji u karijeri. Nakon toga je igrala još samo dva finala US Opena, a vidjećemo da li se na pravi put vraća u Melburnu. U polufinalu je čeka Ribakina, a potom Pliškova, Linet, Sabalenka ili Vekić.

