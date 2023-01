DEPORTUJTE ĐOKOVIĆA ZBOG OVE IZJAVE! Skandal u Australiji - smeta im i Novakova "osveta"

Novak Đoković je izazvao veliku pažnju zbog izjave koju je dao nakon pobjede na Australijan openu da je jedan novinar čak predložio i da ga "deportuju zbog toga".

Izvor: Eurosport/YouTube/3AWRadio/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković izazvao je veliku pažnju poslije "razbijanja" domaćeg tenisera Aleksa de Minora na Australijan openu. Nismo navikli da je Đoković toliko otvoren u izjavama, pa je nakon ubjedljivog trijumfa (6:2, 6:1, 6:2), nabacio osmijeh i poručio da je "bio tako ubjedljiv jer je baš tako htio", poslije čega su se mnogi sjetili da je De Minor prije godinu dana bio jedan od najglasnijih u obračunu sa Noletom zbog deportacije.

Nije mu to Đoković oprostio, pitanje je da li i Australiji, a zbog riječi srpskog tenisera podigla se velika bura u tamošnjoj javnosti tako da je u odbranu najboljeg tenisera iz "zemlje kengura" stao i poznati novinar Nil Mičel.

Mičel je jedan od najistaktuntijih radijskih novinara u čitavoj Australiji i pokriva sve teme od politike do sporta, a nakon što je Novak Đoković "isprašio" Aleksa de Minora, nije mu se dopao način na koji se ponio u pobjedi, s tim da je takav tok razgovora inicirao bivši teniser Džim Kurijer.

"Ne marim pretjerano za tenis, ali nadam se da Novak Đoković neće osvojiti Australijan open. Srpski teniser je 'pecnuo' De Minora poslije meča zbog onoga što se desilo prije godinu dana kada je bio deportovan. Jasno je da je Đoković htio da ga obriše sa terena, i jeste na kraju, ali je bio ekstremno neprijatan poslije pobjede. Treba da deportuju Novaka zato što se tako ponio poslije pobjede", rekao je Mičel uz smijeh.

Upravo ovakve riječi potvrđuju da je Novak Đoković u pravu kada kaže da "nema isti tretman kao ostali teniseri", odnosno da se neke stvari njemu teže oproste nego drugima, između ostalog i povreda koju vuče od Adelejda.

"To ja ostavljam njima... Tim ljudima koji sumnjaju, nek sumnjaju i dalje. Interesantno je da se sumnja samo u moje povrede, a kad se povrede neki drugi igrači, onda to utiče na njih i onda su oni žrtve, a ja sam igrač koji se pretvara. To je vrlo interesantno. Ostaviću malo tako nedorečeno, ali vi znate o kome se radi. Nemam neki osjećaj da nekome moram da dokažem u tom smislu. Imam ja snimke od ove godine i od prije dvije godine. Ultrazvuk je tu koji će dokazati. Da li ću to objaviti u dokumentarcu ili na društvenim mrežama, ne znam - možda i neću. Sve zavisi kako se ja osjećam, a sada me ne interesuje šta ljudi misle. Zabavno je kako se nastavlja taj narativ oko mene koji je drugačiji od drugih igrača, a prolazimo kroz slične situacije. Navikao sam da se suočavam sa tim i to me još dodatno motiviše. Hvala im jer me motivišu...", poručio je Novak Đoković koji će u sredu od 9.30 igrati u četvrtfinalu protiv Andreja Rubljova.