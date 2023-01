ĐOKOVIĆ ZNA DA MU SVE NAMJEŠTAJU, A NE SHVATAJU JEDNU STVAR! Intervju - Nole je čudo, a da Srđan igra umjesto njega...

Goran Bubanj je u razgovoru za MONDO pričao o Australijan openu, Novaku Đokoviću, šansama za titulu, rivalima...

Novak Đoković ide ka 22. grend slem tituli, i jubilarnoj 10. u Australiji. Partija u četvrtom kolu protiv Aleksa de Minora i dominacija koju je prikazao daju dodatno samopouzdanje pred nastavak takmičenja. Djeluje da povreda zadnje lože nije više toliki problem i da je podigao nivo igre. Kako sve to izgleda iz stručnog ugla, pričao je Goran Bubanj u intervjuu za MONDO.

Nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije je uprkos svemu uvjeren da će Srbin da se prošeta do titule i da će ponovo da podigne pehar u Melburnu. "Povreda mu je bila najveći protivnik, ako ima nešto dobro u tome onda je to što je zadnja loža lijeve noge, to je najblaža moguća varijanta. Kod dešnjaka je opterećenje na desnoj nozi, kod servisa, forhenda, donekle i bekhenda i tako može u potpunosti da rastereti lijevu nogu. Djeluje da je istegnuće, to se bandažira, stavi se zavoj, tu su lijekovi protiv bolova, mada to nije toliko bitno kad proradi adrenalin. Da je ruptura ili neko napuknuće mišića, onda nikakva magija ne bi mogla da pomogne. To je jedina stvar koja me brinula, Novak je za klasu bolji od svih ostalih", počinje Bubanj razgovor za MONDO.

"SAMO NEKA GA NAPADAJU, TO GA MOTIVIŠE"

Od početka turnira Novaka mnogi napadaju da glumi povredu i da je to samo dio taktike. Na to se Goran samo nasmijao. "Prati ga to tokom cijele karijere, kada je imao devijaciju nosa ili neke probleme sa sinusima, na početku karijere, napadali su ga još tada. Prvi je to uradio Endi Rodik koji je tad bio top igrač i to samo zato što je Novak napravio preokret protiv njega i pobijedio ga. To sada pričaju svi oni koji su protiv Novaka, svi koji to govore žele da utiču na njega, uglavnom su to neke menadžmentske grupe, proizvođači oprema, pa i ATP, jer on ima onu PTPA uniju. I naravno igrači kojima je konkurent. Gledaju da ga pogode i tako utiču na njega. Ne shvataju da je Đoković čudo i da je neko ko tokom meča može da ostavi sve te loše stvari iza sebe, a kamoli unaprijed, kada već zna šta ga čeka i šta mu sve namještaju. Sjetite se na Vimbldonu prethodnih godina kako su mu namještali razne priče. Svjestan je on svega toga, to je unaprijed pripremljeno."

Uvjeren je Bubanj da je Novak zapamtio sve te neke loše stvari i da ih koristi kao motiv više. Poput ruganja De Minora od prošle godine i cijele situacije sa deportacijom. "Siguran sam da igrači pamte te neke stvari iz prošlosti, pa sjete se nekog poena koji su odigrali prije pet godina, mogu cijeli meč neki u glavi da rekonstruišu. Kada neko kaže nešto loše kao taj dečko što je uradio, onda se i to pamti. Zapamtio je Novak i sve od prošle godine i ko je sve ćutao i ko mu nije pružio podršku, bila je to velika sramota. Amerikanci su bar rekli odmah da ne puštaju i to je to, u Australiji su ga zvali, rekli da dođe, pa se umiješala politika, ali to ne treba spominjati previše. Novak ima sportski motiv, Australija mu je prirasla srcu, pravi revanš bio bi da je osvoji, kao što je pokazao i protiv De Minora. Znam da ne bi svi reagovali kao on, da je recimo na njegovom mjestu Srđan Đoković, vjerovatno bi vratio svih devet pehara i rekao im da ga više nikada neće vidjeti."

"PLAŠILA SU ME SAMO DVOJICA IGRAČA"

U četvrtfinaluNovak će igrati protiv Rubljova, u dosadašnja tri meča je dva puta slavio. "Prije turnira sam rekao da postoje dva igrača koja me plaše, Danil Medvedev i Holger Rune. Obojica su ispala i to je bitno, posebno Danac, jedini igrač koji je dobio Novaka. Ne odgovara mu takva igra, bjesomučno udaranje loptice, sloboda i mladost koji izlijeću u tim udarcima. Igra sad zaista odlično, mada se plašim da će za par godina da doživi neku povredu zbog takvog stila. Što se Rubljova tiče, on je pročitana priča. Dobar je igrač, opasan, ali ako mu stane prvi servis, sa onako slabim drugim, ne vidim da može da dobije Novaka. Možda može malo da produži meč, ali ništa više od toga. Novak je mnogo bolji u razmjenama udaraca."

Gledajući žrijeb, ispada da je četvrtfinale teže od polufinala. Ako dobije Rusa čeka ga neko od dvojice Amerikanaca, Tomi Pol ili Ben Šelton. "Desi se i to ponekad na turnirima da u ranijoj fazi takmičenja bude teži meč nego kasnije. Ne zaboravite i da je Novak ovdje kao četvrti nosilac. Djeluje mi da će Cicipas biti finalista sa druge strane žrijeba i da će on i Novak igrati u finalu. Grk je do sada na turniru stabilan, mada je poznat kao nestabilan tip igrača koji zna negativno da iznenadi. Volio bih da njih dvojica igraju u finalu, mada mislim da je Novak njega 'ubio' na Rolan Garosu kada je u od 0:2 u setovima došao do pobjede. Znam i njegovu majku Juliju, Ruskinju, bila je odlična teniserka, igrala je u Beogradu".

Napravio je i analizu dosadašnjeg dijela turnira za Novaka. "Sve je bilo onako kako je situacija zahtijevala. Prvo kolo uvijek ima neku težinu, odradio je posao protiv Baene, u drugom je igrao sa njemu nepoznatim igračem Kuakoom, bilo je nešto slično kao i u prvom. Onda Dimitrov u trećem, tu se vidjelo baš da ima strah u kretanju, mada stvarno nije djelovalo da Grigor može ozbiljnije da ga ugrozi, posebno poslije dobijenog prvog seta. Onda i De Minor, da nije Australijanac koji igra u Australiji, prije meča bi se pričalo da će da ga 'pređe kao plitak potok', što se na kraju i dogodilo. Igra dobro, prilagodio se na podlogu, manji odskok loptica, više se igra sa osnovne linije, što njemu i odgovara. Taj mali De Minor je u prva četiri gema igrao sa dosta rizika, pogađao linije, pa se stekao utisak kao da su ravnopravni, ali je to bilo kao da ja vozim motor 200 na sat na pravcu, onda bih poginuo na prvoj krivini. Bilo je jasno da mora da počne da griješi što se i dogodilo, slično je bilo i sa Dimitrovim."

ŠTA SE DESILO SA FAVORITIMA?

Jedno od pitanja za Bubnja bilo je i o ispadanju velikog broja favorita. Gubili su redom Rafael Nadal, Danil Medvedev, Kasper Rud, Tejlor Fric, Feliks Ože-Alijasim, Aleksander Zverev, Kameron Nori...

"Rafa nije pokazivao neku formu i prije turnira, nije bilo realno da daleko dogura, ne da ispadne u drugom kolu, ali mislim da ne bi stigao do druge nedjelje. Što se ostalih tiče, možda su i uslovi uticali, loptice, nešto niži odskok. Stvari se mijenjaju kada je situacija takva. Recimo, Rafa voli visok odskok, da igra spinove, sada je drugačije bilo. U takvim uslovima kada stane servis, onda dolazi do dužih razmjena i oni igrači koji su čvrsti sa osnovne linije mogu da ugroze rivale. Loptice nisu 'žive' i igrači koji su tehnički bolji umeju da naprave razliku. Doduše, misim da neki poput Ruda ni sami ne znaju kako su uspjeli tako visoko da se kotiraju na listi nosilaca."

GOAT TRKA I PRVO MJESTO

Za kraj smo ostavili razgovor o povratku na prvo mjesto i trci za najboljeg svih vremena (Greatest of all time - GOAT).

"Novak će biti prvi vrlo brzo, kada osvoji Melburn, onda će srušiti i rekord Štefi Graf po broju nedjelja na prvom mjestu. Mada, za njega je sad to prvo mjesto neki usputni motiv. Juri grend slem titule i rekao bih da će napasti sva četiri slema, ako ga puste da uđe u Ameriku na US open. Možda su mu na kraju krajeva i sva ona dešavanja od prošle godine malo i pomogla da se odmori, da osvježi glavu i tijelo poslije 2021. godine kada je mogao da osvoji sva četiri slema. Poslije ovoga imaju dva Mastersa u Americi, Indijan Vels i Majami, znam da mu ne daju da uđe i da se takmiči, smatram da neće to biti neka posebna šteta za njega. Imaće više vremena da se spremi za šljaku. Rekao bih da je Nadal gotov, osim ako ne bude nekih velikih iznenađenja sa Rafom, pošto je znao da se poslije pojave na štakama pretvori u supersportistu odjednom, kao Feniks da se izdigne. Realno je njegova jedina šansa Rolan Garos, na Vimbldonu je Đoković favorit, pa onda za kraj US open na kom može Novak da dobije ako izdrži sav taj pritisak."

A, kada je GOAT trka u pitanju, ima jasan stav. "Da bi i statistčki bio najbolji mora da osvoji više grend slemova od ostalih, da preuzme prvo mjesto i da vidi da osvoji što više Mastersa. Treba da ima bar tri grend slema više od Nadala. E, sad, jedno je statistika, drugo su ljudi, mislim da se tu vjerovatno nkada neće složiti, svako ima svog favorita. Neko voli Nadala zbog pristupa, snage i svega što je pokazao, Federera zbog gracioznosti, igre koja je djelovala kao da se ne umara. Novak ima mnogo sjajnih stvari, mentalno je ispred svih, fizički je odličan, ima tu elastičnost, nestvaran ritern, na toliko mečeva je napravio preokret kada se suočavao sa porazom. Uradio je dosta toga što drugi nisu, ali će iz perspektive ljudi uvijek neko imati nekog svog favorita", zaključio je Goran Bubanj.

