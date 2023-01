Novak Đoković je progovorio o povredi i tretmanu u medijima gdje ga optužuju da sve lažira.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je rekao da je pobjeda protiv Aleksa de Minora bila i njegova najbolja partija koju je odigrao u 2023. godini i da se dobro osjećao poslije problema sa povredom noge, tako da je ocijenio da je meč bio "perfektan" za njega. Međutim, nakon što su se pojavili brojni komentari da je Đoković "lažirao" povredu, o čemu je čak bez srama govorio i Australijanac koji je počišćen u tri seta, srpski as nije ostao dužan dušebrižnicima.

"To ja ostavljam njima... Tim ljudima koji sumnjaju, nek sumnjaju i dalje. Interesantno je da se sumnja samo u moje povrede, a kad se povrede neki drugi igrači, onda to utiče na njih i onda su oni žrtve, a ja sam igrač koji se pretvara. To je vrlo interesantno. Ostaviću malo tako nedorečeno, ali vi znate o kome se radi", rekao je Đoković bez dlake na jeziku i nastavio u istom tonu u razgovoru sa srpskim novinarima.

"Nemam neki osjećaj da nekome moram da dokažem u tom smislu. Imam ja snimke od ove godine i od prije dvije godine. Ultrazvuk je tu koji će dokazati. Da li ću to objaviti u dokumentarcu ili na društvenim mrežama, ne znam - možda i neću. Sve zavisi kako se ja osjećam, a sada me ne interesuje šta ljudi misle. Zabavno je kako se nastavlja taj narativ oko mene koji je drugačiji od drugih igrača, a prolazimo kroz slične situacije. Navikao sam da se suočavam sa tim i to me još dodatno motiviše. Hvala im jer me motivišu...", rekao je Đoković i dodao da su "mnoge maske pale u prethodne dvije godine".

Vidi opis U moje povrede sumnjate, a drugi su žrtve!? Đokoviću je dosta više laži: Znate vi o kome se radi... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 11 11 / 11

Đoković je poručio da "ide dan po dan" i da ne želi još prerano da slavi zbog ranijih iskustava sa povredama, kada se bol vraćala kada je sve djelovalo idealno, ali da mu je izuzetno prijalo što je prvi put od Adelejda mogao da igra bez razmišljanja o tome da bi nagli pokret mogao da mu napravi problem.

"Prije nedjelju dana nisam mislio na titulu u Australiji nego samo da budem dovoljno zdrav da igram. To je bilo do večeras. To kako sam igrao večeras mi govori da mogu da idem do kraja... Uvijek to mislim da mogu, ali sam bio malo skeptičan zbog problema koji sam imao sa povredom. Večeras sam to osjetio. To što sam jedini na turniru koji je osvojio turnir mi laska, ali mislim da neće napraviti veliku razliku. Tu je i Cicipas koji je već igrao više puta u završnici, vidite da izgleda spremno, a tu su i Amerikanci koji igraju odlično", pohvalio je Đoković svoje kolege i potom otvoreno rekao da ide po titulu.

"Glad uvijek postoji i zato nastavljam da se bavim tenisom, da je nema... Ja sam tenis počeo da igram jer mi se igralo i važno je reći da je to igra. I dalje postoji ta iskra, a sa druge strane su tu uvijek najviše ambicije i nemam problem da to verbalizujem i podijelim sa ljudima. Znam da nekima smeta da nisam dovoljno skroman, ali što da ne kažem istinu i kažem ono što svaki teniser iz vrha hoće, da osvoji titulu i bude najbolji. To je bar želim".

Podsjetimo, Novak Đoković u srijedu igra protiv Andreja Rubljova za polufinale Australijan opena.