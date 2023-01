ĐOKOVIĆA JOŠ 3 POBJEDE DIJELE OD ISTORIJE: Ovako izgleda nikad čudniji "kostur" - na putu i teniser koji ga je prozivao!

Srpski teniser Novak Đoković zna sa kim sve može do igra do finala Australijan opena.

Srpski teniser Novak Đoković razbio je Aleksa de Minora (3:0) i za samo dva sata na terenu obezbijedio je četvrtfinale Australijan opena, što mu je čak 54. put u karijeri da je došao do ove faze turnira na grend slemu. Zaista impresivno, ali znamo da se neće "samo" na tome zaustaviti Novak Đoković, posebno nakon što stižu ohrabrujuće vijesti da je povreda zadnje lože polako ostala u prošlosti, iako recimo Aleks de Minor sumnja i da je postojala.

Dobra je vijest da se Đoković "naoštrio" i da ga još tri pobjede dijele do rekordnog 22. grend slema u karijeri, čak desetog u Australiji, dok znamo i da se žrijeb pošteno proredio i da izazivači ne djeluju toliko opasno kao na nekim prethodnim velikim turnirima koje je srpski as osvajao.

Bez želje da potcijenjujemo bilo koga, ali parovi četvrtfinala Australijan opena, kako u muškoj tako i u ženskoj konkurenciji, dugo nisu djelovali tako "tanko", ali to nije Đokovićeva krivica. Njegovi rivali dopustili su sebi lošija izdanja u Melburnu i zbog toga su tako rano eliminisani, a interesantno je da su u igri za grend slem samo trojica igrača iz TOP20. Pored naravno Đokovića, to su njegov naredni rival u četvrtfinalu Andrej Rubljov, odnosno Karen Hačanov koji je 18. nosilac.

Kada su Rubljova pitali koga bi više volio za protivnika - Đokovića ili De Minora - samo se nasmijao i rekao da "može sve sem Novaka", ali je već tada znao da će srpski teniser da počisti bahatog Australijanca. I na sve to, prvi put u Melburnu je igrao bez bola u zadnjoj loži i zato je tek sada opasnost za sve.

"Prije nedjelju dana nisam mislio na titulu u Australiji nego samo da budem dovoljno zdrav da igram. To je bilo do večeras. To kako sam igrao večeras mi govori da mogu da idem do kraja... Uvijek to mislim da mogu, ali sam bio malo skeptičan zbog problema koji sam imao sa povredom. Večeras sam to osjetio. To što sam jedini na turniru koji je osvojio turnir mi laska, ali mislim da neće napraviti veliku razliku", rekao je Đoković.

Ako prođe Rubljova u meču koji se igra u srijedu, najvjerovatnije ne prije 10.30 po vremenu u Srbiji, onda će u polufinalu imati možda i najčudniji zadatak ikada na grend slemovima. Navikli smo da ova runda bude rezervisana za Nadala ili Federera, međutim to bi mogao da mu bude i jedan od lakših mečeva, s tim da sigurno Nole neće imati takav pristup.

Poslije silnih iznenađenja, jedan od polufinalista biće Amerikanac. U pitanju su Ben Šelton (20), kome je ovo prvi put da igra van granica svoje domovine i koji do prošle godine nije bio ni profesionalac, ili nešto iskusniji Tomi Pol (25). Nažalost, njega pamtimo po tome što Đokoviću nije htio da pruži ruku tokom oproštaja koji je organizovao Rodžer Federer, a nadamo se da mu takav gest srpski teniser nije zaboravio, kao što nije ni De Minorovo "bockanje" u Australiji.

Ako prođe u svoje deseto finale, Đoković će igrati sa nekim od sljedećih tenisera: Karen Hačanov - Sebastijan Korda, Stefanos Cicipas - Jirži Lehečka. Jasno je da je tu Cicipas izraziti favorit, ali ne bi trebalo zaboraviti ni Kordu koju je pošteno namučio Đokovića u finalu Adelejda.