Novaku oči pune suze - kad me ona pogleda, to je nešto najljepše! Đokovića udarile emocije, obećao i dubl sa Stefanom!

Izvor: Eurosport/Prinstscreen

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Australijan opena. Ubjedljivo je savladao domaćeg predstavnika Aleksa de Minora (6:2, 6:1, 6:2) i igraće protiv Andreja Rubljova (Rusija) u sljedećoj rundi. Po završetku meča imao je emotivno izlaganje na terenu dok je pričao sa čuvenim asom Džimom Kurijerom.

Dobio je pitanje o porodici, tačnije o djeci Stefanu i Tari. Tada se raznježio. "Stefan voli da igra tenis, uživa u tome, važno je da radi ono što voli. Kao tata želim da bude aktivan. Gleda svaki meč, nema pauzu, moram da igram sa njim kada sam kod kuće i to je divna stvar. Imam dva anđelčića. Ko zna, možda se nekada Stefan i ja vratimo ovdje da zaigramo dublove. Imam još mnogo vremena", nasmijao se Novak.

Potom je bio na ivici suza dok je pričao o ćerki. "Taru ne zanima tenis, ona voli balet i gimnastiku. Moja slatka djevojčica me drži čvrsto na zemlji, pokreće me svakog dana svojim pogledom. Kada me pogleda, ma to je najljepši pogled na svijetu. Nedostaju mi", izgovorio je Đoković. Za razliku od nekih prethodnih grend slemova, djeca i supruga Jelena nisu sa njim u Melburnu, tu su njegovi roditelji Srđan i Dijana, brat Marko, kao i članovi stručnog štaba na čelu sa trenerom Goranom Ivaniševićem.

(MONDO)