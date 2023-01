Što sam ga razbio? Jer sam tako htio! Đoković se "osvetio" Australiji i saopštio najbolju moguću vijest

Novak Đoković je poručio da "nije osjetio ništa" što je vrlo pozitivno nakon problema sa povredom zadnje lože.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković "pregazio" je Aleksa de Minora (3:0) i lako se plasirao u četvrtfinale Australijan opena.

Đoković je daleko lakše nego što se očekivalo pobijedio domaćeg predstavnika, a publika je već u prvom setu izgubila svaku nadu da najbolji teniser iz Australije može da parira Srbinu. To je primijetio i bivši teniser Džim Kurijer, koji ga je intervjuisao poslije meča, pa je prvo što je pitalo Noleta bilo "zašto si ga tako ubjedljivo pobijedio".

"Zato što sam tako želio ha-ha!", nasmijao se Đoković i potom se zahvalio svima koji su došli da prate meč u kasnim večernjim časovima: "Ne mogu da kažem da mi je žao što niste gledali dugačak meč, htio sam da pobijedim 3:0, ali to se nikada ne zna u tenisu naravno. Nosiš se sa mnogim stvarima. Prvih nekoliko gemova je bilo tijesno, a počeo sam potom da se osjećam opuštenije i budem agresivniji, osjetio sam da je malo nervozniji i iskoristio sam priliku. Zadržao sam fokus i odigrao najbolji meč u 2023. godini".

S obzirom na to da se sada mnogo pričalo o povredi "zadnje lože" Novaka Đokovića, koga su mnogi optužili i da je lažirao (!?), stigle su dobre vijesti za koje se nadamo da će se i nastaviti na turniru.

"Večeras očigledno nije bilo problema. Nisam osjetio ništa i bilo je sjajno. Hvala mom medicinskom timu i Bogu, svima koji su mi pomogli i nastavljamo dalje... Neću da slavim prerano, sada sam se konačno osjećao dobro i znam da stvari mogu brzo mogu da se promijene", rekao je Đoković koji nije želio u dublju problematiku sa Kurijerom, koga je podsjetio da je i sam bio teniser i da dobro zna kako povrede mogu mentalno da utiču na igrača.

"Uzimao sam mnogo tableta ovih dana, to nije idealno, ali to je da zamaskiram bol. Ne takve pilule ljudi ha-ha...", nasmijao se Đoković kada je shvatio da ga je zbog igre riječi publika pogrešno razumjela: "Samo one protiv bolova, a to ne volim da uzimam. Ne bih previše o tome jer je ovo bio dobar dan za mene".

Podsjetimo, Novak Đoković će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv Andreja Rubljova iz Rusije koji je poslije nevjerovatnog trilera pobijedio Holgera Runea u pet setova.

(MONDO)