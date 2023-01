"ĐOKOVIĆ JE NA KORAK OD POVLAČENJA!" Poslije optužbi da LAŽIRA, doktor objavio zloslutnu prognozu

Stanje u kome se nalazi Novak Đoković poziva na veliki oprez i zbog toga ne igra na maksimumu na Australijan openu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Dobro je poznato da Novaka Đokovića još od polufinala muči povreda zadnje lože, ali je stisnuo zube i uprkos svemu zaigrao na Australijan openu gdje se danas protiv Andrea Rubljova bori za polufinale. O njegovoj povredi je bilo mnogo riječi i zbog toga što i dalje igra nevjerovatno, mnogi ga optužuju da čak i lažira povredu, dok istovremeno stižu i zloslutne prognoze da ga samo jedan pogrešan korak dijeli od povlačenja sa turnira.

"Samo jedan neoprezan potez ili pogrešan korak predstavljaju veliki rizik za Đokovića pošto nije potpuno izliječen. Postoji zato veliki rizik u narednim mečevima, zbog sitnice bi mogao da se povuče sa turnira, osim ako je u pitanju finale gdje bi se sigurno borio do krajnjih granica", ispričao je australijski teniser Pet Keš, a na to se "naslonio" i doktor Piter Larkins.

"Nemojte sumnjati da je to stvarno. Vjerovatno je to povezano i sa tetivom koljena, nervima... Đoković je verovatno toliko u skladu sa svojim tijelom da i zbog najmanje stvari bude svjestan da ima problem. Ali, slažem se, na jedan pogrešan korak je daleko da se povrijedi ozbiljnije", dodao je Australijanac koga su mediji pozvali da prokomentariše Đokovićevu povredu o kojoj je toliko bilo riječi prethodnih dana iz pogrešnih razloga.

I sam Novak Đoković je poručio da ne voli da priča previše o tome, ali da se na meču protiv Aleksa de Minora osjećao daleko bolje i "nije osjetio ništa", s tim da ne želi da trči pred rudu jer mu se dešavalo ranije da se bol vrati, baš kada djeluje da je sve u redu sa njim.

"Prije nedjelju dana nisam mislio na titulu u Australiji nego samo da budem dovoljno zdrav da igram. To je bilo do večeras (protiv Grigora Dimitrova, prim. aut.). To kako sam igrao večeras mi govori da mogu da idem do kraja... Uvijek to mislim da mogu, ali sam bio malo skeptičan zbog problema koji sam imao sa povredom. Večeras sam to osjetio. To što sam jedini na turniru koji je osvojio turnir mi laska, ali mislim da neće napraviti veliku razliku. Tu je i Cicipas koji je već igrao više puta u završnici, vidite da izgleda spremno, a tu su i Amerikanci koji igraju odlično", poručio je Novak Đoković i pojasnio sve o povredi koja mu je morila misli danima.

Večeras očigledno nije bilo problema. Nisam osjetio ništa i bilo je sjajno. Hvala mom medicinskom timu i Bogu, svima koji su mi pomogli i nastavljamo dalje... Neću da slavim prerano, sada sam se konačno osjećao dobro i znam da stvari mogu brzo mogu da se promijene".

