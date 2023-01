GLEDAM NOVAKA I SHVATAM ZAŠTO JE NEPOBJEDIV! Andrea primijetila jedno: Beker mi rekao dobru stvar o Đokoviću

Bivša poznata teniserka Andrea Petković "skenirala" je igru Novaka Đokovića i naglasila u čemu je najbolji.

Izvor: Profimedia

Bivša njemačka teniserka Andrea Petković gledala je Novakov trijumf na Australijan openu i na društvenoj mreži podijelila svoj najjači utisak - pretpostavku zašto je Nole nekad praktično nepobjediv. Pročitajte njeno zanimljivo izlaganje.

"Ako posmatramo Novaka u posljednje dvije nedjelje, igrao je vjerovatno najbolji tenis ikad. Njegova najjača snaga su njegove oči - on vidi lopticu ranije nego bilo ko - a tu je i njegova prilagodljivost. On nema određeni "Novakov stil" igre, ali može da se adaptira na bilo koje uslove, podlogu i protivnika", napisala je Njemica.

"Da li je potrebno da igra defanzivno? On to može. Da li je potrebno da bude agresivan? On može i to. Da li je potrebno da uzvraća udarce? I te kako može i to. Boris Beker mi je nedavno rekao nešto interesantno - Novak je kao voda, nikad ne možeš da ga uhvatiš", dodala je ona.

Andrea Petković igrala je od 2006. do 2022, branila boje Njemačke u kojoj je odrasla nakon što su se njeni roditelji preselili iz Tuzle. Otac joj je poznati teniser Zoran Petković, bivši član Dejvis kup reprezentacije Jugoslavije. On je najbolje rezultate na grend slemovima ostvarivala kada se 2014. plasirala u polufinale Rolan Garosa i u četvrtfinale US Opena i Australijan opena 2011. godine. Evo šta još kaže o Noletu.

"Fascinantno je gledati ga godinama. On je očigledno mentalno jak, fizički spreman i tako dalje, sve to stoji, ali prilagodljivost ga čini skoro nepobjedivim, jer kao protivnik nikad ne znaš ko će on biti sa druge strane mreže. Takođe... Nekad djeluje da je njegov najveći protivnik Goran", nasmijala se za kraj Andrea, aludirajući na Novakove izlive bijesa na terenu, najčešće usmjerene upravo ka treneru Ivaniševiću.