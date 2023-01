Filmska priča: Junak Danske do finala nije postigao pogodak, a onda je Francuzima "utrpao" deset!

Niko nije očekivao da će Rasmus Lauge odigrati takvu partiju.

Izvor: Tamas Kovacs/MTI

Danci su još jednom pokazali kako im nema ravnih u svjetskom rukometu. Sinoć su u finalu Svjetskog prvenstva savladali reprezentaciju Francuske rezultatom 34:29. Bila je ovo 28. vezana pobjeda u ovom takmičenju što predstavlja apsolutni rekord.

Do sada se šest puta događalo da neka od reprezentacija odbrani svjetsku titulu. Dva puta je to uspjelo Francuzima (2009-2011, 2015-2017) i Rumunima (1961-1964, 1970-1974), a po jednom Šveđanima (1954-1958) i Dancima (2019-2021). No, Danci su sada postali prvi u istoriji koji su spojili tri svjetske krune.

Dominantni Danci nisu dozvolili aktuelnim olimpijskim šampionima ni u jednom trenutku meča da povedu. U trenutku kada se lomila utakmica i kada su Francuzi očekivali da Danska "zapuca iz teške artiljerije" (Hansen, Gidsel) odgovornost je preuzeo Rasmus Lauge. Rukometaš Vesprema je zabio 10 golova iz 11 pokušaja i odigrao jednu od najimpresivnijih partija, barem kada su finalu u pitanju. Inače, Lauge je na ovom turniru bio samo dva puta u zapisniku za utakmicu do finala te nije uspio postići pogodak.

On je postao tek šesti igrač u istoriji koji je postigao dvocifren broj golova u finalu Svjetskog prvenstva. Prije njega, to je za rukom pošlo Mikelu Hansenu, Nikoli Karabatiću (po 10 na istoj utakmici, u finalu 2011.), Mikelu Giguu s 11 (Hrvatskoj u finalu 2009.), Huaninu Garsiji s 11 (Hrvatskoj u finalu 2005.) i Aleksandru Tučkinu s 11 (1990.)

Inače, za Laugea je ovo drugo zlato sa Svjetskog prvenstva, a prvo je osvojio 2019. godine.