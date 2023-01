Novak nije i neće biti najveći ikada! Skandalozan tekst iz Australije - Đoković je zlikovac koji ostaje bez heroja!

Autor iz Australije se potrudio da objasni da Novak Đoković nije najveći svih vremena, priznajući mu da sve govori da jeste. A da nije jer ga ne voli, kao i većina svijeta...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je osvojio 22. grend slem pošto je pokorio Australiju i deseti put u karijeri. Sa tom pobjedom, došao je do bodova koji su ga vratili na prvo mjesto ATP liste, pa su tako ponovo gotovo svi rekordi u njegovim rukama. Ipak, to nekima nije dovoljno da priznaju da je najveći teniser svih vremena, tako da je na australijskom portalu "The Age" objavljen skandalozan tekst autora Endrjua Vebstera kome se objašnjava zašto IPAK nije Nole najveći, odnosno zašto mnogi to ne mogu da izgovore.

U tekstu se prvo analizira koliko je riječ "GOAT", koja je inače akronim engleske fraze Greatest of All Time (najveći svih vremena), postala bezvrijedna jer se svako malo koristi u novogovoru, prije svega na društvenim mrežama. Međutim, da biste bili zaista najveći svih vremena, potrebno je mnogo toga da postignete, recimo kao Novak Đoković u tenisu gdje drži gotovo sve rekorde. Ipak, opet se ova laskava titula radije pripisuje Rafaelu Nadalu ili Rodžeru Federeru, pa je autor teksta pokušao da objasni zbog čega je to tako.

"Novak Đoković je jedan od malobrojnih sportista koji ima legitimno pravo da bude najveći svih vremena, ali mu se može zamjeriti toliko stvari da ne možemo da se natjeramo da kažemo da je GOAT. Čak i njegova posljednji 'rez' protiv Stefanosa Cicipasa nije mogao da se potvrdi da je Đoković zaista najveći ikada. Bila je to njegova deseta pobjeda na Australijan openu, izjednačio je Nadalov rekord od 22 grend slema, dakle ima elemenata da se priča o najvećem...", piše autor teksta i podsjeća na trenutak kada se Cicipas obratio poslije poraza.

"Kada se Cicipas obratio i rekao da je Đoković jedan od najvećih u sportu, Srbi su počeli da zvižde i prije nego što je završio i rekao: 'Najveći je svih vremena koji je držao reket'". Dan prije je i na australijskoj televiziji bila diskusiju na ovu temu, sa panelom eksperata Kurijer, Vudbridž i Alkot, koji su rekli da bi Đoković okončao debatu o trci za najvećeg ikada", kazao je i objasnio da su se nizali komplimenti na račun Srbina, međutim to nekada nije dovoljno.

"Jesmo li i dalje toliko zaljubljeni u Federera i Nadala da ne možemo da priznamo da ih je Novak prestigao? Da li smo toliko ljuti zbog Đokovićeve samozaljubljenosti da ne možemo da prihvatimo da je toliko dobar? Ja nisam toliko ogorčen zbog Novakovih ludosti kao drugi, ali većinu dana sam potpuno ravnodušan. Vidim samo tenisera koji je nesposoban da prizna greške, koji se samo žali i kuka kako ga mediji predstavljaju na pogrešan način. Drama je potpuno prekrila Đokovićevu ličnost i moraš ponekad da se zapitaš da li ikada stane pred ogledalo i upita samog sebe: Možda je nešto i do mene?", navodi autor teksta sa portala "The Age".

Vidi opis Novak nije i neće biti najveći ikada! Skandalozan tekst iz Australije - Đoković je zlikovac koji ostaje bez heroja! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

U analizi njegove igre apostrofira se da "nema naročito izraženu vrlinu u igri", sem dvoručnog riterna bekhendom, dok se dodaje da je u Australiji izgledao kao zid protiv kog drugi pokušavaju da proguraju lopticu. To se očigledno ne dopada autoru koji bi želio više da uživa u njegovom tenisu i već znate gdje će to da ode…

"Nikada neće biti uživanje gledati Novaka kao što je to slučaj sa Federerom, koji je tenisu pristupio kao da je to nešto što može da se okači u galeriji slika. Nikada mu se neće diviti kao Nadalu koji je hrabro igrao i pored povreda i nikada nije dizao frku zbog toga, za razliku od Đokovića koji na taj način 'igra igrice' sa protivnikom. A i Đoković nikada neće biti popularan kao oni... Možete li da zamislite da su Nadal ili Federer osvojili deset titula na Australijan openu? Već bi ispred Melburn parka bila statua. Umjesto toga, Đoković slavi tamo kao da je u školskom dvorištu, tražeći da pijani i bezobrazni navijači budu izbačeni. Oni ga ne poštuju, ali ne poštuje ni Novak njih", navodi australijski novinar i zaključuje za kraj:

"To ipak ne znači da ne bi trebalo da poštujemo njegove rekorde. Ako bude igrao još dvije-tri godine, i daleko nadmaši Nadala, time se GOAT debata završava. Heroj je dobar koliko i njegovi protivnici negativci, ali Đoković je zlikovac koji ostaje bez heroja. Ako to nije ostarjeli Nadal, ko će ga onda zaustaviti?".

Anketa Ko je najveći teniser svih vremena? Novak Đoković 98.59% (70)

Rodžer Federer 1.41% (1)

Rafael Nadal 0% (0) Povratak na glasanje Ko je najveći teniser svih vremena? Novak Đoković

Rodžer Federer

Rafael Nadal Glasaj Rezultati

(MONDO)