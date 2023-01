Novaka nikad neće voljeti kao Rafu i Rodžera! Oglasio se Nadal: Najviše je ljudi protiv Đokovića! Njegovo ponašanje...

Toni Nadal je analizirao zbog čega su ljudi i dalje većinski na strani Rodžera Federera i Rafaela Nadala iako zdrav razum govori Novak Đoković.

Nekoliko dana prije nego što će Novak Đoković osvojiti Australijan open, ujedno 22. grend slem u karijeri, stric Rafaela Nadala je poručio da je već bio siguran da će pehar završiti u rukama srpskog asa, dodavši da je jasno da je nova prilika za njegovog rođaka kao i po običaju na Rolan Garosu. "Vjerujem da Rafa može da osvoji još jedan pehar na Rolan Garosu, ali vidjećemo... Nikad se ne zna", ostavio je veliki upitnik Toni Nadal zbog još jedne Nadalove povrede.

Ima ih i Đoković, mada mnogi sumnjaju u to, pa nas na pariskoj šljaci očekuje nevjerovatna borba pošto će Đoković na omiljenom terenu Rafaela Nadala pokušati da ubilježi "još jednu recku" koja govori da je najveći svih vremena, baš kao što je to uradio i 2019. godine na Vimbldonu. Ta vječna borba sa Federerom i Nadalom ga pokreće, ali ga je mnogo puta i opterećivala pošto je javnost uvijek bila više naklonjena njima - i to na način koji je štetio Đokoviću - što smo u više navrata imali prilike da vidimo čak i tokom Australijan opena.

"Nije to tema koja me mnogo zanima, ali... Mislim da je problem u tome što je Đoković stigao u tenis kada je već postojalo jasno rivalstvo Federera i Nadala i to se ljudima sviđalo. Mislim da nikada nije uspio da bude voljen kao njih dvojica, a da je njegovo ponašanje povremeno bilo 'komplikovano'. Imamo dobar odnos, mislim da je veliki šampion, ali - postoje ljudi koji vole Rafaela, Rodžera i Novaka. Isto tako, ne postoji niko ko ne voli Federera, malo ljudi ne voli Nadala, a najvjerovatnije najviše ljudi je protiv Đokovića. Ali, ne mogu tačno da tvrdim", rekao je Toni Nadal u intervjuu za "Vanity Fair".

Ipak, kada su u pitanju sportski razlozi za titulu najboljeg tenisera svih vremena, Toni Nadal, koji više inače ne trenira Rafu, tu nema dilemu kao ni Hrvati.

"Očigledno je da je Đoković u najboljoj poziciji jer igra na najvišem nivou i nema fizičkih problema. Osim u Australiji, vidim ga kao favorita da osvoji Vimbldon. Ali, stvari u sportu se mijenjaju iz dana u dan, postoje stvari koje mogu da vas natjeraju da se predomislite... Svako od njih može da bude najbolji", rekao je Toni Nadal i kaoda je zaboravio da je Rodžer Federer od prošle godine u penziji i da više ništa ne može da promijeni.

