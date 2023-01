NADALOV STRIC NAPAO ĐOKOVIĆA - ZNAM DOBRO NA KOGA JE MISLIO: "Ne sumnjam u Novakovu povredu, ali..."

Toni Nadal se oglasio poslije izjava Novaka Đokovića...

Izvor: Eurosport/Screenshot/Twitter/ Tennis TV

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, napao je Novaka Đokovića. Oglasio se zbog izjava srpskog tenisera i tom prilikom je pričao i o povredi i tako je nastavio polemiku o tome. Tvrdi da on ne sumnja da je Nole stvarno povređen, ali da "postoje logični razlozi zašto neki u to sumnjaju".

Španski stručnjak napisao je kolumnu za "El Pais" i prvo je izrazio žal zbog toga što u završnici Australijan opena nema Španaca ni u jednoj konkurenciji. "Djeluje mi da će u finalu igrati Cicipas i Đoković, Novak je favorit zbog načina na koji igra i sjajne forme. Rutinski je dobio De Minora, nije mu dao ni šansu. Znam da postoji polemika oko Novaka i njegovih izjava oko povrede zadnje lože. Slušao sam i njegovu izjavu na konferenciji za medije, kada je rekao da se 'sumnja u njegove povrede, dok se za druge priča da su žrtve'. Meni je jasno da je tom rečenicom mislio na Rafu", počeo je Toni koji je to napisao dan prije meča Đokovića i Rubljova.

Zatim je stao u odbranu svog sestrića. "Tokom svih ovih godina mogli smo da vidimo koliko puta je moj sestrić bio povrijeđen, u odnosu na druge tenisere i koliko je to uticalo na njegovu igru. Zbog toga vjerujem da Novaka ne treba da čudi što njegove pobjede protiv Dimitrova i De Minora, koje je ostvario na isti način, sa dosta smirenosti u igri i sa dosta snažnih udaraca stvorile određene sumnje o njegovoj povredi."

Na kraju je pohvalio Srbina. "U nekim drugim situacijama se dešavalo da se muči i da ima probleme, pa da se izbori sa svim tim i onda dođe do pobjede. Ne sumnjam u istinitost njegovih problema, on je veliki igrač, ali po onome što sam primijetio to na njega ne utiče. Podigao je nivo igre i po meni će on podići pehar u Melburnu u nedjelju", zaključio je Toni Nadal.