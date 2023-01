LIJEPA BARBARA GA ŠTIPALA, A NOVAK JOJ SAD DONIO CVIJEĆE! Đoković dao izjavu, pa se vratio (FOTO)

Novak Đoković poklonio je buket cvijeća Barbari Šet, ona nije krila oduševljenje.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković pravi šou u Australiji. Pobijedio je Andreja Rubljova, onda je pjevao rođendanske pjesme na terenu, pa je poslije toga prilikom davanja izjave oduševio Barbaru Šet pred kamerama. Poklonio joj je buket cvijeća, prelijepe scene na Australijan openu i sve to poslije momenata kada ga je uštinula.

Kao i poslije svakog meča, Novak je dao izjavu za Eurosport, pričao je o dešavanjima sa duela, objašnjavao je određene detalje i poslije toga je na nekoliko sekundi otišao van kadra. Vratio se i donio buket cvijeća koji je poklonio Barbari. Ona se oduševila. U pitanju je bio poklon koji je Novak dobio od jednog navijača, na njemu je pisalo "Za Novaka", ali je Đoković ispao šmeker, uzeo je marker i promijenio poruku na "Od Novaka". Dok je to pisao, Barbara ga je zagrlila i smijala se.

Komentarisali su to i gosti u studiju, bivša britanska teniserka Lora Robson dobila je to pitanje. Da li joj je neko od tenisera do sada poklonio cvijeće. "Moram da priznam da nije. Moraću da razgovaram sa Barbarom, da mi otkrije tajnu", nasmijala se Lora. Đoković nastavlja da se poigrava sa rivalima u Melburnu, sljedeći protivnik je Tomi Pol.

Pogledajte i kako je to izgledalo u studiju: