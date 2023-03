Izmakla mu pobjeda, ali imamo novog svjetskog šampiona!

Halvor Egner Granerud je novi svjetski šampion u ski skokovima!

Izvor: Profimedia

Imamo novog svjetskog šampiona - ime mu je Halvor Egner Granerud! Drugog dana takmičenja u Vikersundu prvo smo vidjeli svjetski rekord u ženskoj konkurenciji kada je Ema Klinec skočila 226 metara na letaonici u ovom norveškom gradu, a zatim je domaći takmičar Halvor Egner Granerud već poslije prve serije skokova osigurao prvo mjesto u konačnom poretku Svjetskog kupa u ski skokovima.

On je sa letom od 234 metra bio ubjedljivo prvi nakon prve serije ispred Štefana Krafta, ali ono što mu je donijelo titulu je to što je David Kubacki, drugi u generalnom plasmanu odustao od takmičenja zbog privatnih razloga i ostao je bez poena. S obzirom da je do kraja takmičenja u Svjetskom kupu ostalo da se skače jednom u Lahtiju i dva puta na Planici, a da sada Granerud ima preko 400 bodova više od svog prvog pratioca sve je gotovo i on je svjetski prvak!

U Vikersundu drugog dana je bio prvi poslije prve serije, ali je na kraju Štefan Kraft bio ubjedljivo prvi, dok je Granerud uzeo srebro, a daleko iza njih dvojice plasirao se Anže Lanišek koji je bio treći.

Granerud je ove sezone 18 puta bio na podijumu, a ostvario je čak 11 pobjeda, a iako je na startu sezone David Kubacki vodio u Svjetskom kupu, a Anže Lanišek ga je pratio, od Novogodišnje turneje pa nadalje nije bilo nikakve konkurencije nevjerovatnom Norvežaninu. Osvojio je "Četiri skakaonice", sada je bio prvi i u plasmanu "Raw Air" turneje koja se održava u Norveškoj i do kraja sezone će skakati samo za prestiž jer je sve riješeno i on je novi svjetski šampion.

Granerudu je ovo druga titula svjetskog šampiona u karijeri pošto je bio prvi u Svjetskom kupu i u sezoni 2020/21, kada ga je na drugom mjestu pratio Nijemac Markus Ajzenbihler, a treći je bio Kamil Stoh.