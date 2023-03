Đoković zvanično potvrdio - igra u Banjaluci!

Novak Đoković i zvanično je potvrdio da će igrati na turnirima u Monte Karlu i Banjaluci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Biće to dva takmičenja kojima će započeti sezonu na šljaci. Zbog odluke američkih vlasti nije dobio dozvolu da igra u Indijan Velsu i Majamiju, pa tako ima više vremena za pripremu i trening za drugi dio sezone.

Na njegovom zvaničnom sajtu stoji potvrda da će biti dio na ta dva turnira. Masters u Monte Karlu se igra od 9. do 16. aprila, a u Banjaluci od 17. do 23. aprila. Nedugo poslije toga počinje Masters u Madridu (od 26. aprila do 7. maja), pa slijedi turnir iz serije 1000 u Rimu (od 10. do 21. maja) i onda glavno takmičenje, Rolan Garos u Parizu (od 28. maja do 11. juna).

Naravno, jasno je da se Đoković sprema za grend slem u francuskoj prestonici, pa će biti zanimljivo vidjeti na kojim će još turnirima igrati prije Pariza. Hoće li igrati i u Španiji i Italiji ili će možda propustiti neki od ta dva Mastersa.