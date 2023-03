Jedan od najboljih selektora svijeta objavio da odlazi: Osvojio sve, pa rekao da ide u klub - poznato je i kada!

Ovo će biti veliki udarac za Španiju, ali ko god da "otme" Riberu biće favorit za velika djela!

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih rukometnih selektora na svetu Đordi Ribera riješio je da odstupi sa tog posla! On je u ekskluzivnom intervjuu za španske medije istakao da će poslije Olimpijskih igara 2024. godine napustiti selekciju Španije sa kojom je osvojio medalje na svim takmičenjima!

Ovaj 59-godišnjak od 2004. godine radi selektorski posao i od tada je vodio Argentinu, Brazil i Španiju, a u tom periodu je samo od 2007. do 2011. radio u klubu i to kao trener Ademar Leona. Sa Španijom ima zlato sa Eura 2018. i 2020 godine, srebro na EP 2023. i bronzu kako na Svjetskom prvenstvu 2021. tako i na Olimpijskim igrama u Tokiju, Na prethodnom Euru je sa Španijom uzeo srebro, a sada je riješio da ponovo radi u klubovima!

"Dovoljno je osam godina ovog projekta i svega što ide sa tim. NIsam se nikome obećao i o tome ću razmišljati kada dođe vrijeme. Odlučiću tada, ali sada se bližim kraju ciklusa. Ima sjajnih trrenera u Španiji i neki od njih su bolji od mene", rekao je Ribera.

On je preuzeo selekciju Španije 2016. godine kada je ovaj tim bio u padu i uspio je da ih izdigne i sa njima osvoji šest medalja za sedam godina. Sada ga do kraja mandata čeka prvo Evropsko prvenstvo 2023. godine, a zatim i Olimpijske igre u Parizu. Na oba će Španci ponovo probati da iz sjenke dođu do medalje kao što su to radili svih ovih godina sa Riberom.