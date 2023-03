Počinje bitka za završni turnir Kupa BiH: Borac m:tel dočekuje Hercegovinu i traži izlaz iz krize!

Rukometaši Borca m:tel izlaz iz krize tražiće kroz mečeve Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: RK Borac m:tel promo

Crveno-plavi rukometaši će od 18.00 odmjeriti snage sa Hercegovinom u dvorani "Borik", gdje su ih nedavno teškom mukom pobijedili golom iz sedmerca u prvenstvenom duelu (28:27).

Knežević želi da igra i povrijeđen Mladi as Banjalučana Luka Knežević povrijedio je mišić na utakmici u Goraždu, ali i pokazao svoju privrženost klubu. U želji da pomogne svojim saigračima tražio je da igra na sopstvenu odgovornost u narednim duelima, a konačna odluka je ipak na stručnom štabu koji nije voljan da rizikuje pogoršanje povrede.

Izabranici Mirka Mikića imaju velikih kadrovskih problema zbog povreda, pa će biti desetkovani.

"Ne preostaje nam ništa, osim da zbijemo redove i da pokušamo da odigramo što bolji meč. Sigurno da nam nije lako, posebno mlađim igračima, i svi želimo da što prije pronađemo izlaz iz ove krize rezultata. Naš tim ima kvalitet i samo je pitanje kad ćemo okrenuti na drugu stranu. Rivala odlično poznajemo, nedavno smo odigrali veoma težak meč u kojem smo do pobjede došli praktično u posljednjoj sekundi. Sigurno je da neće biti lako ni na ovom meču, ali želimo da ostvarimo pozitivan rezultat i pokušamo da odemo na revanš meč sa što većom prednošću. Bez obzira na to kako se završi ovaj prvi duel, sigurno da će odluka o plasmanu na finalni turnir pasti u Nevesinju", rekao je golman Banjalučana Slađan Subotić za "Glas Srpske".

Tim iz Nevesinja, koji je slavio u prvom prvenstvenom susretu protiv Borca m:tel, pružio je snažan otpor i u Banjaluci, gdje je briljirao golman Riad Polić.

"Sigurno da je nama prioritet liga BiH, želimo da igramo što bolje i da osiguramo opstanak ove sezone. Biće zanimljivo i napeto do kraja, ali vjerujem u našu ekipu i da možemo doći do željenog cilja. Što se tiče kup utakmice protiv Borca, pokazali smo da možemo igrati i parirati svima, odigrali smo odličnu utakmicu prije 10 dana i vjerujem da je možemo ponoviti. Sigurno, ako nam se ukaže prilika, da ćemo dati sve od sebe da dođemo do završnice. Najprije treba da izvučemo pozitivan rezultat u prvoj utakmici, a zatim za sedam dana na našem terenu, ako nam se ukaže prilika, da izborimo završnicu. Bio bi to veliki rezultat za nas, za ekipu i za grad. Daćemo sve od sebe i vjerujem da možemo u punoj dvorani i uz veliku podršku navijača napraviti veliki rezultat", istakao je čuvar mreže nevesinjske ekipe.

KUP BiH, četvrtfinale

Borac m:tel - Hercegovina (18)

Leotar - Vogošća (19)

Izviđač - Gračanica (19)

Krivaja - Sloboda (20)

(mondo.ba)