"Loše, loše, loše..." Mikić razočaran partijom Borca m:tel u Goraždu: Moramo da reagujemo i spasimo što se može!

Trener Borčevih rukometaša svjestan je veoma loše partije u dvorani "Mirsad Hurić".

Rukometaši Borca m:tel prikazali su razočaravajuću partiju u duelu sa Goraždem, u okviru 23. kola Premijer lige BiH.

Crveno-plavi su u dvorani "Mirsad Hurić" poraženi rezultatom 26:19, čime su dodatno zakomplikovali svoju situaciju na tabeli. Sedam kola prije kraja sezone Borac m:tel je tek deseti sa 22 boda, jednim više od Goražda i dva više od Hercegovine, prvog tima u zoni ispadanja.

"Ne znam šta da kažem, osim loše, loše i loše. Bilo je baš, baš slabo na obje strane terena i to je nešto što se ponavlja iz meča u meč. Očekuje nas velika borba do kraja sezone, problema je mnogo, a vremena za popravak malo. Na treningu to izgleda dosta solidno, ali a utakmicama, naročito gostujućim problemi isplivaju na površinu", rekao je za "Srpskainfo" trener Borčevih rukometaša Mirko Mikić, koji se suoava sa velikim kadrovskim problemima.

"U Goraždu su igrala samo dvojica iz šampionske postave. Nedostajali su Luka Perić, Luka Knežević, Marko Lukić, Amar Gračić, Nikola Malivojević, dok je novajlija Rade Rađenović polomio ključnu kost. Nije bilo ni Igora Miljenovića. Tako je kako je. Na te stvari nažalost ne možemo da utičemo. Uskoro očekujem Kneževića, Malivojević bi trebalo da se vrati brzo, a Perića nema još tri sedmice. Lukić trenira, ali moramo da budemo oprezni. Sve je to dovelo do velikih pomjeranja. Sada neplanirano igraju momci koji to relano još ne mogu. Umjesto da ih uvodim 5, 10 minuta, oni igraju po 40… Bilo kako bilo, moramo da reagujemo i spasimo što se spasiti može", zaključio je Mikić.

Naredna dva meča Borac m:tel će odigrati u dvorani Borik. Prvi je zakazan za srijedu, kada će u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH odmjeriti snage sa Hercegovinom, dok tri dana kasnije u Banjaluku, u 24. kolu, dolazi Gradačac.

