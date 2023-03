Borac m:tel podbacio u Goraždu! Loš meč crveno-plavih - plus sedam za domaće!

Rukometaši Borca m:tel pružili su veoma lošu partiju u duelu sa Goraždem, koje je rezultiralo visokim porazom.

Izvor: MONDO

Rukometaši Borca m:tel pružili su veoma lošu partiju u meču sa Goraždem, koje je rezultiralo visokim porazom - razlikom od sedam golova:

GORAŽDE – BORAC M:TEL 26:19 (12:8)

I u ovom duelu crveno-plavi su ponavljali "dječije bolesti" i gluposti, o kojima je nakon prošlog meča sa Hercegovinom govorio trener Mikić.Previše grešaka su crveno-plavi napravili u fazi napada i na kraju pognute glave napustili teren, te još više zakomplikovali situaciju na tabeli.

Bio je ovo 11. poraz Borca u sezoni, nakon kojeg je ostao na 10. mjestu, uz samo bod prednosti u odnosu na Goražde na 11. poziciji i dva više od Hercegovine, prve ekipe u zoni ispadanja.

Prvu značajniju prednost na svojoj strani imali su domaći, na polovini prvog dijela (7:3), što je primoralo trenera Mirka Mikića da zatraži minut odmora.

Uslijedilo je, nakon kratkotrajne pauze, najboljih par minuta i igri Borca, koji je prišao na gol zaostatka (7:6) u 18. minutu.

Potom je Slađan Subotić odbranio zicer sa krila, ali je zbog prekršaja Miloša Nježića dosuđen sedmerac, koji su domaći realizovali a potom do kraja prvog dijela ponovo odmakli crveno-plavima na razliku od četiri gola.

U 26. minutu Goražde je imalo i maksimalnu prednost, od pet golova (12:7), u ovom periodu, ali je Ognjen Kalamanda u posljednjem napadu smanjio minus.

Nježić je uz dva sedmerca imao priliku da na startu nastavka minus Borca smanji na samo dva gola, međutim drugi penal nije realizovao.

Dalo je to krila domaćima, koji su u 38. minutu ponovo došli do plus pet (16:11), a onda na ulasku u posljednjih 20 minuta, pogotkom na prazan gol, prvi put stigli do prednosti od šest golova (17:11).

Četiri minuta prije kraja meča Goražde je vodilo 24:16, što je bila najveća prednost domaćeg tima u ovom meču.

PREMIJER LIGA BiH – 23. kolo

Sloga – Gračanica 35:27

Gradačac – Maglaj

Goražde – Borac m:tel 26:19

Hercegovina – Kakanj 40:22

Konjuh – Sloboda 25:25

Krivaja – Bosna

Izviđač – Iskra 42:26

Odigrano u petak:

Vogošća – Leotar 23:19

TABELA: Izviđač 42, Vogošća 33, Gračanica 30, Sloboda 30, Leotar 29, Konjuh 27, Krivaja (-1) 26, Sloga 24, Maglaj (-1) 24, Borac m:tel 22, Goražde 21, Hercegovina 20, Iskra 16, Bosna 11, Gradačac 6, Kakanj 2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!