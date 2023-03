Evropski prvak se bori za opstanak, direktor Borca navodi uzrok problema: Povrede uništile sezonu!

“Čak osam igrača bilo je van stroja”, naveo je direktor RK Borac m:tel Vladimir Branković.

Izvor: MONDO

Rukometaši Borca nalaze se u nezavidnom položaju, pošto se nakon posljednjeg, ubjedljivog poraza potvrdilo ono što se nagovještavalo već neko vrijeme – aktuelni šampion BIH bori se za opstanak.

Nekadašnji šampion Evrope ima samo bod više od Goražda, odnosno samo dva od Hercegovine koja se nalazi u zoni ispadanja.

Nakon osvajanje šampionske titule u BIH ekipa je podmlađena, ali niko nije očekivao lošu sezonu u kojoj su osvojena samo četiri boda na strani, odnosno 20 bodova u 23 utakmice.

U razgovoru za "Glas Srpske" direktor RK BOrac Vladimir Branković osvrnuo se na aktuelnu sezoni i naveo da su glavni razlog loših rezultata bile brojne povrede.

"Zaista smo imali velikih problema s povredama tokom sezone. Čak osam igrača nam je bilo van stroja pa stručni štab nije mogao kvalitetno da odradi ni trenažni proces i to se onda odrazilo i na partije. Na sve to, porazi su donijeli nesigurnost u mladu ekipu, izgubili su samopouzdanje i onda su došli loši rezultati, posebno na gostovanjima. Moramo da zbijemo redove do kraja lige, da odigramo što bolje i izvučemo se iz ove situacije. Onda ćemo zajedno da analiziramo sve od partija na terenu, igračkog i stručnog kadra, rada uprave, da svi vidimo kako da izvučemo pouke iz ove sezone", istakao je Branković.

On je objasnio I zašto su izostala pojačanja nakon prvog dijela sezone, kada se već vidjelo da su ekipi potrebna pojačanja.

"Htjeli smo da dovedemo pojačanja, ali u tom trenutku na tržištu nismo imali adekvatna rješenja. Na startu sezone u planu je bilo svakako podmlađivanje igračkog kadra i davanje šanse našim igračima da vidimo koliko mogu. Ali nismo računali zaista na ovoliku paletu povreda. Čak smo analizirali i da li je do njih došlo zbog načina i opterećenja na treninzima i stručnjaci su naveli da to nije razlog. Eto sad se i Rađenović povrijedio, u pitanju je ključna kost, tako da ni na njega ne možemo da računamo", dodao je Branković.

Dodatni problem za upravu je i borba za prostorije kluba u Srpskoj ulici u Banjaluci koja traje već dugo.

"Borba za prostorije sigurno je uticala na rad uprave, jer smo dali sve od sebe da sačuvamo naše. Uprava je obezbijedila sve uslove za treninge i takmičenje, ali nas je ovo sigurno iscrpilo i finansijski i psihički jer smo svaki dan u tome. Ne tražim izgovor ni alibi, ali borba za naše prostorije skrenula je pažnju sa sportskog dijela barem što se tiče seniora", dodao je Branković.