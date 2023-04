Borac m:tel na plus osam protiv Gradačca, ali Mikić NIJE zadovoljan: Kao da su uradili ono što im je rečeno da NE SMIJU!

Trener Borca m:tel nije bio zadovoljan partijom koju su njegovi igrači pružili protiv ekipe koja je već siguran putnik u niži rang takmičenja.

Rukometaši Borca m:tel upisali su trijumf nad Gradačcem rezultatom 25:17 u meču 24. kola Premijer lige BiH, ali trener crveno-plavih Mirko Mikić, kako je istakao u obraćanju novinarima nakon meča, nije bio zadovoljan viđenim na parketu Borika.

"Ovo danas nije bilo onako kako je trebalo da odigramo, kako smo dogovorili da igramo. Imam osjećaj kao da su uradili ono što im je apostrofirano da se ne smije uraditi, to jeste da unaprijed upišu pobjedu i unaprijed sebi daju za pravo da malo odmore, da odigraju lakšu utakmicu, pa da malo duže sjede na klupi. S obzirom na to da imamo mnogo povreda, neke igrače smo morali da odmorimo, neki su se vratili. Nisam zadovoljan pristupom, bez obzira na mali broj primljenih pogodaka. Mislim da je moralo kudikamo bolje i o tome ćemo ozbiljno razgovarati jer činjenica je da nismo u situaciji da nekoga potcjenjujemo i ne shvatamo ozbiljno. Imamo mnogo problema, a jedini način da se izvadimo je maksimalno ozbiljan pristup, svaki trening i utakmicu treba odraditi iznad svojih mogućnosti", rekao je Mikić.

Na terenu se, nakon duge pauze zbog povrede koljena, pojavio Marko Lukić, ali strateg banjalučkog premijerligaša kaže da to ni izbliza ne može da se smatra povratkom u tim.

"Nije još povratak, Marko je sticajem okolnosti u ekipi. Biće mu potrebno još neko vrijeme, mi ga skidamo zbog svlačionice, te neke njegove adaptacije, ovako da izvede neki penal kad to situacija dopusti. Ne mislim Marku davati ozbiljniju minutažu još sigurno tri utakmice, on mora na treningu da pokaže da je spreman da igra maksimalno 15-ak minuta da bi dobio 3-4 minuta, tako da nećemo žuriti sa njim. Pohvalno je da se Nikola Malivojević vratio, odigrao je vrlo dobro. Imao je solidnu minutažu, možda smo malo i pretjerali, možda je mogao i ranije da izađe. Raduje me što se igrači lagano vraćaju, mislim da ćemo biti kvalitetniji u završnici kad se priključe ekipi i kad budu mogli da pomognu u tom nekom procentu."

Prvi strijelac tima bio je Nikša Petrović, koji je u pobjedi učestvovao sa šest golova, te je tako sam sebi na najljepši način čestitao 19. rođendan.

"Nije to bilo na nekom nivou da možemo da kažemo da smo nešto prezadovoljni, ali dobro. Jedna fina utakmica, prilika da podignemo sebi samopouzdanje pred narednih pet kola koja su nam jako važna. Sad je težak raspored, u nezgodnoj smo situaciji, ali na nama je da damo sve od sebe i mislim da će to biti OK", istakao je mladi srednji bek.

U narednom kolu, sljedećeg vikenda, Borac m:tel će gostovati dobojskoj Slogi, a prije toga, u srijedu, odigraće u Nevesinju protiv Hercegovine drugu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH.

U prvoj, igranoj 29. marta u Banjaluci, bilo je 22:18 za crveno-plave.

