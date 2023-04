Novak je opet prvi, a sad kreće trka kakvu ne pamtimo: Hoće da ga sruše, a njega nije briga, hoće samo jedno!

Novak Đoković je prvi na ATP listi, a da bi to ostao mora da bude bolji od Karlosa Alkaraza! Sve to iz prikrajka gleda Rafael Nadal i nada se – tituli na Rolan Garosu!

Novak Đoković je ponovo prvi reket svijeta! Nakon što je morao da čeka mjesec dana jer mu nije dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države i nakon što je zbog toga pao sa prvog mjesta ATP liste, ponovo se našao na vrhu. Karlos Alkaraz je trebalo da osvoji turnir u Majamiju kako bi ostao na prvom mjestu ali ga je "novi Novak" kako zovu Janika Sinera dobio i od toga nije bilo ništa!

Sada je sa 7.160 bodova Đoković prvi, dok je Karlos Alkaraz drugi sa 6.780 i tako će ostati u naredne dvije nedjelje. Obojica preskaču turnir u Eštorilu, a zatim e se pojaviti u Monte Karlu gdje će ponovo krenuti bitka za prvo mjesto!

Do Rolan Garosa nas čeka veliki duel na šljaci! Dok se Rafael Nadal oporavlja od povrede i pokušava da bude spreman za Monte Karlo, Barselonu i Madrid sve oči će biti uperene na vrh ATP liste, a kakva će se bitka voditi? Teška!

U MONTE KARLU OBOJICA BEZ BODOVA!

Drami samo dodaje na važnosti i zanimljivosti to što su obojica tenisera kiksnula u Monte Karlu prošle sezone. Novaka Đokovića je u drugom kolu turnira savladao Alehandro Davidovič Fokina, dok je od Alkaraza takođe u drugom kolu bolji bio Sebastijan Korda. Bez bodova koje bi branili u ovom trenutku to praktično znači da 380 bodova prednosti znači da je Đoković korak u prednosti u odnosu na Alkaraza, ali ako Španac osvoji Monte Karlo biće prvi bez obzira na Novakov rezultat.

SVAKO SVOJOJ KUĆI!

Nedjelju dana nakon Monte Karla nema odmora ni za jednog od dvojice tenisera koji jure prvo mjesto. Alkaraz će ići pravo u Španiju gdje će braniti titulu osvojenu u Barseloni i 500 bodova. Tu nema novih bodova za Alkaraza, a uz to Novak u nedjelju ulazi braneći finale Srbija opena iz prošle sezone. To je samo 150 bodova koje Novak brani i jdeluje kao da je ova nedelja odlična prilika da se Đoković odlijepi. Jedina razlika u odnosu na prošlu sezonu je što "Srbija open" mijenja "Srpska open" koji se igra u Banjaluci.

OPET SUDAR U MADRIDU!

Ponovo se zatim sreću Novak i Karlitos i to u Madridu. Tu je prošle sezone Alkaraz savladao Đokovića u polufinalu, a kasnije je dobio i Aleksa Zvereva u finalu, pa zbog toga nema novih bodova ni u prestonici Španije koje bi on mogao da osvoji. Sa druge strane Novak brani polufinale i ako dogura i korak dalje – eto nove prilike da se odvoji!

NOVAK BRANI SVE, A ALKARAZ NIŠTA!

Problem za Novaka predstavlja masters u Rimu. Nije bilo Karlosa Alkaraza tamo prošle sezone, a Đoković je uzeo titulu i tako da brani 1.000 bodova koje ne može da nadogradi. Zatim slijedi Rolan Garos na kome su obojica dogurali do četvrtfinala i svakako da to smatraju za neuspjeh. Bitka za prvo mjesto biće ljuta do kraja sezone na šljaci, ali treba imati u vidu i to da Novaku ona nije prioritet. Prioritet će biti osvajanje titule u Parizu na drugom grend slemu sezone, a prvo mjesto, ako i bude u vlasništvu Srbina – biće samo bonus.

