Nisam sada za priču, mogu samo jedno da kažem! Novak Đoković potonuo poslije bolnog poraza u Monte Karlu

Veoma teško je Srbinu pao loš nastup i ponovo rana eliminacija sa turnira

"Osjećaj je užasan nakon što sam ovako igrao, iskreno. Međutim, čestitam mu. Ostao je čvrst u važnim trenucima i to je to. To je sve što mogu da kažem. Želim mu sreću", rekao je vidno razočarani Novak Đoković poslije poraza od Lorenca Musetija u osmini finala Monte Karla.