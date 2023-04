Šta je plan Novaka Đokovića za nastavak? Sigurno igra U BANJALUCI, a ovo je raspored do Rolan Garosa!

Poznato je i gdje će Novak Đoković igrati poslije poraza u Monte Karlu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković završio je takmičenje u Monte Karlu, poražen je u osmini finala od Lorenca Musetija (4:6, 7:5, 6:4). Prvo mjesto mu nije ugroženo poslije ovog ishoda, jer Karlos Alkaraz (Španija) nije igrao, a ostali igrači nemaju šansu da ga stignu. Poznat je i kratkoročni raspored za srpskog igrača.

Ono što se sigurno zna jeste da će igrati na turniru "Srpska open" u Banjaluci od 17. do 23. aprila. U isto vrijeme igra se takmičenje u Barseloni na kom će učestvovati Alkaraz, dok je učešće Rafaela Nadala pod upitnikom zbog problema sa povredom. Čekaju se potvrde za nastavak sezone i turnire koji slijede u narednom periodu.

Masters u Madridu igra se od 26. aprila do 7. maja, pa onda slijedi Masters u Rimu od 10. do 21. maja. Novak je u prošlosti znao da propusti takmičenje u španskoj prestonici, tako da ne bi bilo iznenađenje ako to učini ponovo. S ozbirom na to da nije igrao više od mjesec dana prije Monte Karla, možda odluči da igra sve turnire kako bi se što bolje pripremio za Rolan Garos (od 28. maja do 11. juna).