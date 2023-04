Šaka u zavojima, ali stiže da brani za Srbiju: Nijemci opet stopirali najboljeg, ali Cupara ne mari za bol, igraće!

Dejan Milosavljev ne može da pomogne Srbiji u završnim mečevima kvalifikacija za Euro, ali ima sjajnu zamjenu. Stiže Vladimir Cupara, sa sve bandažom na ruci!

Izvor: MN PRESS

Srbija će biti bez svog najboljeg igrača u finišu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo! Nakon povrede koju je zadobio kada je povrijedio i dva protivnička igrača, Dejan Milosavljev nije dobio dozvolu Fuksea da nastupi za "orlove" protiv Finske i Slovačke. Bez njega, u tim je pozvan da pomogne Milan Bomaštar, a prvi golman biće Vladimir Cupara.

On je takođe imao problema i bio je povrijeđen, ali je uspio da se oporavi i jedva čeka da u posljednja dva meča stane između stativa. Samo dva dana naon operacije šake vratio se u teretanu, a poslije pobjede srpskog tima nad Norveškom heroju Urošu Borzašu prvi je čestitao.

”Osjećam se fantastično. Ne mogu da objasnim koliko sam srećan što sam ponovo sa ekipom. Bilo mi je lijepo da gledam uspjehe i ekipe i pobjedu protiv Norveške, ali mi je sa druge strane bilo i teško što nisam bio na terenu sa njima”, rekao je sjajni golman Srbije.

On je istakao da je sada potpuno oporavljen i da nema bolove, mada bandaža i zaštita ostaju na ruci. Više - da bude siguran.

”Šaka je odlično, nemam bolova, poslije dvije nedjelje sam bio na terenu iako su prognoze bile da me neće biti od četiri do šest nedjelja. Nosim bandažu i zaštitu više psihe radi, ali dobro se osjećam", rekao je on.

Izabranici selektora Đerone su na bod od plasmana na Euro, ali sami su rekli da ih zanima samo pobjeda u oba preostala meča. Kapiten Nemnja Ilić je to još jednom ponovio,

”Očekuju nas teške utakmice, ali uvijek igramo na pobjedu. Neće biti lako jer smo se gotovo već kvalifikovali, ali nemamo pravo da bilo koga potcjenjujemo. Idemo da ostvarimo trijumf i da potvrdimo odličan ciklus kvalifikacija i formu. Igrati pred svojom publikom je poseban motiv i meču u Novom Sadu se naizmjerno radujemo, ali najprije smo fokusirani na Finsku i taj prvi meč”, rekao je kapiten "orlova".

Srbija u grupi zauzima drugo mjesto uz šest osvojenih bodova, kao i prvoplasirani Norvežani, dok su Finci na posljednjem mjestu uz samo jednu ostvarenu pobjedu.