"Krivi su Jugosloveni u štampi"?! Berni Eklston htio Formulu 1 u Hrvatskoj, evo zašto je propalo! (VIDEO)

Da su se ispunili planovi, danas bi u regionu postojala još jedna staza na kojoj može da se vozi najbrži karavan na svijetu.

Danas je Formula 1 izuzetno dobro razvijen biznis i trke na različitim krajevima svijeta privlače fanove iz nedjelje u nedjelju, a prije nešto više od 25 godina moglo je da se desi da se vozi i Velika nagrada Hrvatske! Kako je u jednoj od epizoda "Podkasta inkubator" ispričao nekadašnji hrvatski reli vozač Niko Pulić, Berni Eklston je bio veoma zainteresovan za to i čak je i tražio lokaciju za stazu.

Nekadašnji prvi čovjek karavana posjetio je Hrvatsku 1997. godine i sa svojom porodicom proveo odmor u ovoj zemlji, a usput i pokušao da dogovori veliku saradnju. Do nje na kraju nije došlo, mnogo ozbiljnije se krenulo u priču o izgradnji staze u Indiji, a na kraju se tamo i vozila trka nešto više od decenije kasnije.

"Četiri dana su bili moji gosti - Berni Eklston, Slavica i dvoje djece. Željeli su da se ne zna da su tu, lagao sam svoje prijatelje, komšije, novinare... Radilo se o tome da je tada u igri bila Indija. Zapravo, bila je Indija ili Hrvatska. Berni Eklston je želio to. Da li renovirati Grobnik? Mali je, skučen, klima nije dobra, veliki su vjetrovi, ima čak i snijega. Onda se gledala druga lokacija, da li između Zadra i Šibenika ili Šibenika i Splita. Nažalost, onda su tadašnji Jugosloveni u štampi koji su bili protiv svega što je Hrvatska napravila u tih pet godina - mrzili su sve što je hrvatsko i svakog ko dolazi u Hrvatsku da uloži - počeli sa kojekakvim natpisima i slikama. Poslije su te novine ugašene, neki više nisu ni živi. To je bio okidač da on kaže sebi 'Idite u pm'. Ozbiljno je bio vruć, ja sam četiri dana bio zajedno sa njim od osam ujutru do deset uveče", ispričao je Pulić

Velika nagrada Indije počela je da se organizuje tek 2011. godine i trajala je samo tri sezone. Na svakoj od trka najbolji je bio Sebastijan Fetel, a cjelokupan događaj pratili su brojni skandali. Kada je 1997. godine zamišljeno da se trka izmesti u Indiji problem su bili uslovi i izostanak odgovarajuće staze, a 2013. godine je organizovanje trke prestalo zbog ogromnih poreskih dugova koji su se nagomilali, a koje vlasti nisu željele da oproste.

