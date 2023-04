USRED SEZONE U FORMULI 1 PROMIJENJENA PRAVILA: Vozači bijesni, trkački vikendi više neće izgledati isto!

Standardan raspored na koji smo navikli se mijenja zbog pokušaja FIA da popularizuje "sprint" koji gotovo nikoga ne zanima.

Izvor: Profimedia/HOCH ZWEI

Od kada je dokumentarni serijal Netflixa dodatno popularizovao Formulu 1 čini se da FIA pokušava da na sve moguće načine zaradi dodatni novac ignorišući potpuno zahtjeve vozača. Tako je pred četvrtu trku u sezoni koja se predstojećeg vikenda vozi u Bakuu, donijeta odluka da se promijeni format "sprinta" koji već treću sezonu zaredom imamo u Formuli 1, a koji i dalje nije skroz "zaživio" i zainteresovao navijače.

Tako je sada iznenada odlučeno da "sprint" dobije novi format koji podrazumijeva da rezultati u njemu neće uticati na startni poredak trke, nego će praktično biti "odvojen" i računaće se kao zasebna trka. Ono što je problem je raspored tokom vikenda koji se nikako ne sviđa timovima...

Petkom će se voziti samo jedan trening (koji takođe žele da "izbace" iz programa zbog čega se bune vodeći vozači), a potom ćemo gledati standardne kvalifikacije u kojima ćemo dobiti startni poredak za trku (nedjelja). Subota će potpuno biti rezervisana za sprint koji sada dobija i kvalifikacije. Tako ćemo prvo gledati tri kruga kvalifikacija (prvi 12 minuta nakon kog "otpada" pet vozača, drugi 10 minuta sa 15 vozača, pa treći osam minuta sa 10 vozača), da bi odmah poslije toga uslijedila i sprint trka.

Kao što je to bio slučaj i do sada, voziće se tačno 100 kilometara bez zaustavljanja u "pit" stopu. Tako ćemo u Bakuu gledati 17 krugova koji će potrajati oko pola sata, a tu su i bodovi - pobjednik dobija osam (vozač i tim), dok će biti nagrađeni i svi do osmog mjesta (dakle: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 bod).

GUME Kvalifikacije za sprint će imati i zanimljiv dodatak o pravilima kada su gume u pitanju. U svakom krugu kvalifikacija vozači će morati da koriste nove gume, pa će tako u prvom i drugom krugu biti obavezne "srednje tvrde", a u trećem - "meke".

Osim u Bakuu, "sprint" ćemo gledati i u Belgiji, Kataru, Ostinu, Austriji i Brazilu. Što je takođe veliki broj trka na kojima se mijenja format, a timovima posebno smeta za Azerbejdžan jer se očekuje "velika potrošnja" bolida na ulicama ovog lijepog grada.

"Iz perspektive troškova, mnogo će nas koštati ako se auto pokvari u Bakuu. Jedna trka je više nego dovoljna za Baku, a još i sprint tamo - moramo da budemo jako oprezni", rekao je šef Red Bula Kristijan Horner dok je iz Aston Martina poruka slična: "Nervozan sam zbog sprinta u Bakuu jer neće biti dovoljno vremena da popravite bolid ako dođe do velikog oštećenja. Imaćemo samo tri-četiri sata pred trku".

Podsjetimo, Maks Fertapen je lider poslije tri trke sa 69 bodova, dok ga prati klupski kolega SerhioPerez sa 54. Fernando Alonso (Aston Martin) ima 45, Luis Hamilton (Mercedes) 38, Karlos Sainc (Ferari) 20, Lens Strol (Aston Martin) 20, Džordž Rasel (Mercedes) 18, Lando Noris (Meklaren) 8, Niko Hilkenberg (Has) 6 i Šarl Lekler (Ferari) samo 6.