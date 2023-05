Novaka najviše mrze, sada je to dokazano: Urađena studija, niko u svijetu tenisa nije omražen kao Srbin!

Novak Đoković je najomraženiji teniser na svijetu, a sada je to dokazano i naučno.

Izvor: Profimedia

Pred Rolan Garos francuski teniski savez je uradio veliko istraživanje na temu vrijeđanja i negativnih komentara prema teniserima i teniserkama na internetu i otkrili su ono što već znamo. Sa ubjedljivo najviše uvreda i ružnih komentara susreće se Novak Đoković!

U posljednje vrijeme sve više tenisera i teniserki izlazi u javnost sa porukama koje dobijaju na društvenim mrežama, pa smo tako vidjeli grozne uvrede za Olgu Danilović, kao i prijetnje jednog navijača iz Srbije za rumunsku teniserku Andreu Prisakariju.

Merilo se koliko su puta teniseri i teniserke pominjani u negativnom svjetlu na internetu, a u to su ulazili i negativni komentari i uvrede na same objave sportista na društvenim mrežama u posljednjih 16 mjeseci. Kada su teniseri u pitanju najviše negativnih tvitova je bilo o Novaku Đokoviću. čak 15 odsto svih pominjanja Srbina bilo je negativno! Takođe na postovima na kojima se on pominje na fejsbuku čak 11 odsto reakcija je "ljuto"! Srbina na internetu ocjenjuju kao "sebičnog" i mnogi mu žele da "ne osvoji više nijedan grend slem. Jedini koji je blizu po broju negativnih komentara Srbinu je Grk Stefanos Cicipas koji je pomenut negativno u 15 odsto slučajeva, ali malo bolje stoji na fejsbuku.

Što se tiče žena Arina Sabalenka je najomraženija sa 15 odsto tvitova koji je prozivaju, vrijeđaju ili pominju u negativnom kontekstu, a pet odsto reakcija na objave o njoj na društvenim mrežama je propraćeno reakcijom "ljuto". Sa 10 odsto negativnih komentara na drugom mjestu je Eleba Ribakina, a tu poziciju dijeli i Karolina Garsija, dok je Iga Švjontek sedam odsto puta pomenuta u negativnom kontekstu.