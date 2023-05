HAMAD POBIJEDIO, PAO NA KOLJENA I RUKAMA SAKRIO LICE! Srbija ima šestoricu na Rolan Garosu - Međedovića prvi put!

Mladi i talentovani teniser kupio sebi kartu za glavni žrijeb turnira u Parizu.

Izvor: Twitter/Davorin1902/printscreen

Srpski tenis će imati šestoricu predstavnika na Rolan Garosu - Hamad Međedović je preskočio tri kola kvalifikacija i zaslužio mjesto u glavnom žrijebu! Talentovani predstavnik Srbije na posljednjem stepeniku "preskočio je" Jespera De Jonga (0:6, 6:2, 6:2) i po prvi put dobio priliku da igra u glavnom žrijebu grend slema!

Međedović je do velikog uspjeha stigao nakon što je prvi set izgubio bez osvojenog gema, ali je zatim zaigrao potpuno drugačije. U naredna dva seta je protivniku prepustio ukupno četiri gema, pa će na špljaci u Parizu prvi put imati priliku da osjeti kako je to igrati protiv najboljih na svijetu. Koliko će to iskustvo značiti Hamadu pokazuje i njegova reakcija nakon pobjede - odmah je pao na koljena i rukama prekrio lice! Pogledajte kako je obilježio pobjedu:

MEDJEDOVIC IN HIS FIRST GRAND SLAM MAIN DRAWpic.twitter.com/d10t9YMDdu — Davo (Max GOATcell Fan) (@Davorin1902)May 25, 2023

Inače, danas je u Parizu održan žrijeb za drugi grend slem sezone. Još nije poznato kome će Hamad Međedović biti "dodijeljen" kao protivnik, ali ostala petorica srpskih tenisera su saznali rivale. Novak Đoković turnir počinje protiv Amerikanca Aleksandra Kovačevića koji ima srpsko porijeklo, najteži posao čeka Lasla Đerea koji igra sa Andrejem Rubljovim, dok će i Filip Krajinović na megdan nosiocu, Frensisu Tijafou. Dušan Lajović će u prvoj rundi odmjeriti snage sa Žengom Žiženom, dok je Miomir Kecmanović kao 31. nosilac u prvoj rundi dobio za rivala kvalifikanta - tek ćemo vidjeti koga!

