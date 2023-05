Norveški Nerbo je kao branilac trofeja stigao u Novi Sad, a odatle se vraća pognute glave poslije jako teškog poraza od Vojvodine.

Izvor: Mondo / Uroš Arsić

Norveški Nerbo stigao je u Novi Sad da proba da odbrani titulu osvojenu prošle godine u EHF kupu, a sada je sve izvjesnije da se to neće desiti! Izgubili su prvi meč sa 30:23, a u prvom poluvremenu su postigli samo osam golova! Za prvih 20 minuta pivoti i bekovi Nerba nisu dali Vojvodini nijedan gol, što je odredilo tok meča.

Trener gosituju Frederik Rud čestitao je Vojvodini na pobjedi, tituli u prvenstvu Srbije, ali i na atmosferi koja je viđena na Slanoj Bari.

"Prvo moram da čestitam Vojvodini na titueli u Srbiji. Očekivali smo težak teren u Srbiji i bilo nam je teško u prvom poluvremenu. Bili smo pregaženi svime, oni su igrali jako u odbrani. Nismo mogli da damo dovoljno golova i to je bilo teško u našoj igri", rekao je Rud, pa pohvalio Milića, Šijana i neke igrače iz sjenke:

"Bolje su se snalazili u situacijama sa igračem više, neki novi igrači su dobili šansu koje nismo mogli da vidimo su iskočili. Očekivali smo težak meč, ali smo očekivali manji minusa. Možda četiri ili pet golova minusa, a ne sedam. To može da bude previše, ali probaćemo sve", rekao je Rud.

Vidi opis Kako ovi tuku u Srbiji, to nema kod nas! Norvežani se raspali u evropskom finalu, pa priznali: Pregaženi smo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo / Uroš Arsić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nije navikla ekipa Nerba na ovako jaku, mušku igru kakvu je prikazala Vojvodina i to je bio ključni detalj. Dok su se navikli, bilo je kasno...

"Mislim da je za naše igrače bilo teško jer nisu navikli da se igraju tako jake odbrane u Norveškoj. Na to nismo navikli, u Norveškoj se to ne radi. Nije to problem, oni su igrali fer, ali je bilo potrebno da se naviknemo na ovakvu igru u domaćem prvenstvu. Mislim da smo morali da učimo u prvom poluvremenu i nadam se da ćemo naredni put biti bolji", završio je on.

Erik Lars je sa druge strane čestitao protivnicima i istakao da je domaći tim zatvorio sve šanse Nerba za golove.

"Vojvodina je igrala jako dobro danas, bili su jako agresivni u odbrani i zatvarali su nam sve šanse. Probaćemo da budemo bolji kod kuće, iako je ovo velika razlika. Sedam golova razlike nije nemoguća misija, tako da ćemo pred našom publikom gdje takođe očekujemo dobru atmosferu", završio je Lars.