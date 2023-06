Kamp "Mladen Bojinović Dugi" 2023: Ovo je način borbe za prave vrijednosti, a protiv najezde kiča i šunda!

Treći po redu rukometni kamp "Mladen Bojinović Dugi" biće održan od 29. juna do 6. jula 2023. godine u "Gradu Sunca" Trebinje.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

TIm povodom u utorak je Bojinović potpisao novi ugovor sa Radio-televizijom Republike Srpske (RTRS) o saradnji, koja je samo nastavljena s ciljem da se promovišu zdrave vrijednosti poput sporta.

Dijana Milanković, generalna direktorka RTRS-a, na konferenciji za štampu je istakla da Javni servis podržava na desetine projekata koji promovišu prave vrijednosti, pa tako i kamp legendarnog srpskog rukometaša.

"Sarađujemo već par godina na obostrano zadovoljstvo i na ovaj način pokušavamo da promovišemo vrijednosti koje su na žalost prilično zaboravljene i stavljene u drugi plan. U sveoopštoj borbi za klikove i u najezdi kiča i šunda, smatramo da je na javnim servisima dodatna odgovornost da se otvori medijski prostor za promovisanje pravih, rekla bih, tradicionalnih vrijednosti. Čast nam je i zadovoljstvo što smo dio tima proslavljenog rukometaša i njegovog kampa u Trebinju, a djeci koja dođu u kamp, želimo da ponesu lijepe uspomene na putu da postanu uspješni rukometaši", rekla je Milanković nakon što je stavila paraf na ugovor o medijskom sponzorstvu.

Potom je riječ uzeo Mladen Bojinović, koji je prezadovoljan nastavkom saradnje sa RTRS-om, a složio se da u našem društvu svi zajedno treba da radimo na promociji sporta.

"Cilj kampa je da djeci damo krila, a ne da ih sputavamo. Dali smo im najbolje uslove, hotele sa pet zvjezdica, ishranu koju propiše nutricionista, opremu kao što ima Barselona i Pari Sen Žermen... Da ih sve čeka i da u tih sedam dana samo razmišljaju o rukometu. To je najbolji vid pomoći omladini da zavole sport i rukomet. Malo smo poremetili vrijednosti i malo obraćamo pažnju na zdravu edukaciju naše djece. U ovoj godini očekujem između 50 i 70 mladih. Kamp je baziran na 'vojničkom radu' - tri treninga dnevno. Roditeljima uvijek govorim: 'Ako djeca ne žele da treniraju, neka ne dolaze'. Nisu nam potrebni njihovi novci, već klinci koji žele da zavole rukomet i ostanu što duže u ovom sportu", istakao je nekadašnji igrač Borca, Barselone, Pari sen Žermena, Monpeljea i reprezentacije Srbije .

Na kampu u Trebinju će boraviti djeca od 10 do 18 godina.

"S mlađima je u pitanju igra, dok ove nešto starije pokušavamo da naučimo da što lakše prođu u profesionalne vode, da ih naučimo odgovornosti jer mnogi baš odustanu u tom prelasku iz juniora u seniore".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Bojinović nije želio da otkrije koja velika rukometna imena će ove godine posjetiti njegov kamp u "Gradu Sunca" jer fokus, po njegovom mišljenju, ne treba da bude na zvijezdama, već upravo na djeci.

"Neka to bude iznenađenje, imamo u planu trojicu velikih igrača, ali ne želim da privlačim djecu tim imenima, ali sigurno će doći. Prethodna dva puta bili su Momir Ilić, Vladimir Vranješ, Fahrudin Melić...Ove godine takođe su veliki igrači, a prve godine su nam podršku dali moji prijatelji Nikola Karabatić i Mikel Hansen, koji su obećali dolazak po završetku karijera. Ove godine sigurno neće, ali u budućnosti će doći. Sve što sam obećao, sam dosad i ispunio", rekao je Bojinović i dodao da je u potpunosti posvećen djeci tokom trajanja cijelog kampa.

"Na raspolaganju sam im svakog dana po 24 sata. Moja pobjeda je kad srećni i zadovoljni napuste kamp. Istovremeno, bude im probuđena svijest. Na primjer, trojica igrača koji su prošla kamp su postali profesionalni igrači. Dvojica su potpisali ugovore s Borcem m:tel, a nije ih s 15 godina zanimao rukomet. Dvije godine kasnije imaju profesionalno-stipendijske ugovore. Njihovi roditelji su mi rekli da su za sedam dana zavoljeli rukomet i to je moja pobjeda i najveća satisfakcija".

Prema njegovim riječima, kampovi su neophodni u svim sportovima.

"Država treba da ih organizuje. To je dublja priča, ali ovo je početak nečeg dobrog i bez lažne skromnosti probudili smo rukometnu svijest u RS i BiH. Do pojave ovog kampa, bio je samo jedan, a sada ih ima pet. To je vrlo dobro da se djeca okupljaju u sportu, a ne na šundu i rijaliti programima", zaključio je Bojinović, a onda i prokomentarisao spekulacije o preuzimanju čelne funkcije u Borcu m:tel.

Zoran Trninić, nekadašnji trener banjalučkog kluba, biće kao i dosada dio stručnog tima na kampu u Trebinju.

"Cilj kampa nije da neko nauči da igra rukomet za sedam dana. To je nemoguće! Ciljevi su da se uvedu igrači u prve korake profesionalizma. Već smo uhodani, svake godine je sve bolje i sve ozbiljnije. Dosad nije bilo nijednog problema, a nadamo se da će tako i ostati. Trudićemo se da im damo smjernice kako da prvo postanu ljudi, a onda i igrači", izjavio je Trninić i posebno naglasio da je svih sedam dana u timu stručnjaka pedijator i terapeut, koji će biti zaduženi za zdravstveni aspekt učesnika kampa.