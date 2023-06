ON NIJE NOVI NADAL, VEĆ NOVI ĐOKOVIĆ! Intervju - Takvu dvojicu tenisera nikad nisam vidio

Poznati britanski teniser Tim Henman za MONDO govorio o dvojici najboljih na svijetu. Na koga ga podsjeća Karlos Alkaraz? Više na Srbina...

Dan prije najiščekivaniji meč Rolan Garosa, Novak Đoković - Karlos Alkaraz, svi koji vole tenis broje sate do početka spektakla. Na jednoj strani biće "mladi lav" iz Mursije, koji ima 20 godina, već osvojeni grend slem i stigao je na Otvoreno prvenstvo Francuske kao prvi teniser svijeta.

Na drugoj strani biće dvostruki osvajač Rolan Garosa i teniser koji nakon (bar privremenog) povlačenja Rafaela Nadala trči istorijsku trku sam sa sobom, a ulog je prvo mjesto na "vječnoj listi". I za prolazak kroz taj cilj potreban mu je još jedan, 23. grend slem trofej u karijeri, odnosno još dvije pobjede u Parizu.

O meču dvojice najdominantnijih igrača svijeta razgovarali smo sa nekadašnjim polufinalistom Rolan Garosa i komentatorom Eurosporta, Timom Henmanom. Prije svega, on je naglasio da je sjajno to što u tenisu imamo velika rivalstva i što se ona konstantno rađaju. "Mislim da smo veoma srećni što u muškom tenisu imamo velika rivalstva - Federer, Nadal, Đoković i Marej.... A sada čekamo da nova rivalstva budu stvorena. Alkaraz i Đoković mogu da igraju još par puta prije nego što se Đoković povuče i to bi bilo sjajno, Siner i Alkaraz imali su već sjajne mečeve, Rune je konkurentan, iako je i dalje veoma mlad", rekao je on za MONDO.

Henman razumije da je Đokovićeva karijera sada usmjerena samo ka grend-slem turnirima, a ne propušta ni dolazak novih snaga.

"Gledao sam cijelu sezonu na šljaci od Monte Karla i bilo je mnogo impresivnih nastupa. Na muškoj strani mislim da je Alkaraz igrač koji će biti najveći 'skalp" u Parizu. On i Đoković su nivo iznad drugih. Iza njih su Cicipas, Rud, Rune, Siner... Ima toliko dobrih igrača, Rubljev je osvojio prvi Masters u Monte Karlu, ali mislim da su na Rolan Garosu od starta njih dvojica izraženi favoriti".

Da li je Alkaraz igrom sličniji zemljaku Rafaelu Nadalu ili Novaku Đokoviću? "Alkarazova igra je vjerovatno više slična Đokovićevoj igri nego Nadalovoj. Njegova snaga, atleticizam na zadnjem dijelu terena... Đoković i Alkaraz su dvojica igrača sa najboljom kretnjom na terenu koje sam vidio u tenisu. Ta fleksibilnost, sposobnost da tako agresivno udara forhend, bekhend, bez grešaka, promjena pravaca... Mislim da postoje određene sličnosti među njima. Impresivno kod Alkarazove igre je to da je veoma mlad i raznovrstan je, servis-volej, volej, drop-šot udarci... Već je osvojio grend slem i najbolji je na svijetu i biće uzbudljivo vidjeti dokle će da napreduje u budućnosti", rekao je Britanac za MONDO.

Gdje je Đoković među najvećima na šljaci, u kojoj je bez dileme zauvijek kralj Rafael Nadal? Henman ga vidi u elitnom društvu. "Vjerovatno biste Borga stavili ispred njega, Gustavo Kerten osvojio je nekoliko, ali Novak mora biti tu pri vrhu. Teško je, jer je Federer bio odličan igrač na šljaci, ali pošto je Nadal bio toliko dobar, on je osvojio samo jedan Rolan Garos. Veoma je teško bilo za druge igrače. posmatrano kroz istoriju sporta, Đoković mora da bude pri vrhu, kao i Borg, Vilander, Giljermo Vilas... On je u najužem krugu najboljih".